Hugo Salazar lanza un consejo a Manu Tenorio tras la polémica con sus 'inquiokupas': "No entres más"

Nuevas voces se están sumando a la polémica sobre los inquilinos de Manu Tenorio. En esta ocasión, ha sido el también exconcursante de Operación Triunfo, Hugo Salazar, quien se ha pronunciado públicamente para envíar un mensaje al cantante gaditano. Ambos artistas mantienen una relación de amistad —pese a que participaron en distintas ediciones del mítico talent show— y, de hecho, el sevillano reconocía haberle transmitido su apoyo a Tenorio en este delicado momento para él: "Está afectado, claro que sí", aseguraba en declaraciones ante los micrófonos de Europa Press durante un evento en la capital andaluza este miércoles.

Lejos de aplaudir la actitud de su amigo, Salazar ha aprovechado este altavoz para pedirle censura a Tenorio: "Yo no soy nadie para darle consejos de nada a nadie, pero creo que, sobre este tipo tipo de cosas, cuanto menos ruido haga uno, mejor". El cantante, 5º finalista en OT2, matiza que cree que Manu Tenorio tiene la razón en este asunto y que no puede ser objetivo en este asunto. "Es un compañero mío, con el que me llevo muy bien y al que además quiero un montón", expone el sevillano y añade, "pero no entres más, porque te van a dar por todos los lados", advierte.

Hasta ahora, el concursante de la primera edición de Operación Triunfo, siempre había mantenido un perfil bajo y nunca había sido el punto de mira para los medios de comunicación. Hugo Salazar considera que ha sido precisamente esta sobreexposición la que está lastrando su imagen: "Imagina cómo le habrá venido, a los cantantes nos gusta que hablen de nuestra música", le dice al reportero. Finalmente, el artista concluye su declaración con sus mejores deseos para Manu Tenorio: "Que esta situación pase ya. Para bien o para mal, son los abogados los que tienen que solucionar este tipo de cosas".

Supuestas deudas, vecinos molestos y apariciones desbocadas de Manu Tenorio

El origen de la polémica se remonta al pasado 13 de septiembre, cuando Manu Tenorio publicaba a través de un mensaje en su cuenta de X que llevaba más de un año "lidiando con unos inquiokupas". Según su versión, acusa a la familia que vive en su propiedad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) de no pagarle el alquiler desde hace meses. Sin embargo, los inquilinos han explicado que ingresan la renta directamente a la Hacienda pública, con motivo de las supuestas deudas del cantante con el fisco.

Desde entonces, la bola de nieve no ha dejado de girar y han sido varios los programas de televisión que han perseguido el testimonio de los vecinos de Manu Tenorio. Aunque son pocos los que se han atrevido a hablar, quienes han alzado la voz lo han hecho en favor de los vecinos: "Ellos tienen un contrato y de okupas no están. Que pague la comunidad", reprochan al cantante. Por otro lado, Podemos le recrimina "alentar al falso discurso sobre la okupación".

Cada nueva aparición pública de Manu Tenorio ha sido más polémica que en la anterior. En una entrevista con Carlos Herrera, el periodista le invitaba a demostrar que no tiene deudas mediante un certficado, algo sobre lo que el cantante se escusó: "Bueno, lo tengo solicitado. Pero es que tarda como unas 48 horas, pero es que tío no lo tengo que sacar…".

Finalmente, en un vídeo que subió a Instagram y después borró, visiblemente excitado, espetaba: "Panda ingente de imbéciles... Me pedís que justifique estar a la altura de mis pagos con Hacienda, pero a unos individuos que están en un inmueble, que deben más de 10.000 euros… A esos no os da por pedirles que estén al día”.