La inesperada causa de la muerte de la cantante Sinead O'Connor

La cantante irlandesa Sinead O'Connor fue una de las estrellas de música alternativa hace 34 años, cuando sus temas de inspiración céltica eran una sorpresa en las emisoras de radio. Su comportamiento con los años marcó su trayectoria artística. Terminó convertida al Islam cuando había quedado atrás una gruesa polémica cuando rompió ante las cámaras una foto de Juan Pablo II acusándole de ser satanás. Nacida en Dublín en 1966, alcanzó la fama con la publicación del disco I Do Not Want What I Haven't Got, editado en 1990. En este álbum se incluyó el tema más famoso de Sinead, la canción Nothing Compares 2 U, compuesta por Prince, con la que consiguió varias nominaciones para los premios Grammy y alcanzó el número uno de las listas de todo el mundo.

Tenía 56 años y publicó en total a lo largo de su carrera diez trabajos discográficos. Con el Islam pasó a llamarse Shuhada Sadaqat, aunque siguió actuando como Sinead O’Connor. En 2021, publicó sus memorias, tituladas Rememberings, y en 2022 se estrenó una película sobre su vida dirigida por Kathryn Ferguson.

O'Connor fallecía hace un año en Londres y la muerte fue anunciada en el Irish Time por su ex marido. Se especuló con que el fallecimiento podría haber sido un suicidio dado los problemas de salud mental que padecía, acentuados por el fallecimiento de su hijo.

Sin embargo la autopsia, al cabo de año, analiza que la cantante murió por una complicación del asma que también sufría. La muerte fue por una dolencia pulmonar obstructiva crónica que complicó su delicado estado de salud en las útimas semanas de vida.

En enero un portavoz del tribunal forense de Southwark, en Londres, ya había desvelado que no había sido un suicidio y que no existían causas que hubiera forzado la muerte por lo que Sinead O'Connor había muerto "por causas naturales", descartando incluso así alguna acción criminal. La muerte se produjo el 26 de julio del pasado año y fue, por tanto, una crisis respiratoria extrema que le originó un paro cardíaco.