La infanta Sofía pasea por Lisboa en el inicio del curso universitario en el país vecino

La infanta Sofía comenzaba hace una semana su curso universitario en Lisboa. El propio centro distribuyó vídeos en los que se podía ver a la hija menor de los Reyes departiendo con sus compañeros y también aparecienron en redes otras imágenes. La Casa del Rey ha distribuido este lunes varias fotos de la infanta Sofía paseando por la capital lusa para contar así con instantáneas con el respaldo de la Zarzuela. La hermana de la princesa Leonor estudia el primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro universitario Forward College. Tras un año en Lisboa los otros dos que conforman el grado recibirá clases en París y Berlín.

Mientras que su hermana mayor culmina su formación castrense con el tercer años en la Academia de San Javier, su hermana ha iniciado una preparación universitaria en torno a diplomacia y conocimientos de gestión política que son adecuados para sus futuros compromisos de representanción.

La infanta Sofía ante el monasterio lisboeta de los Jerónimos

En las fotos repartidas por la Casa Real se observa a la infanta ante monumentos lisboetas, como los Jerónimos. y en reuniones en el centro universitario ubicado en el Chiado. Doña Sofía pernocta en una residencia universitaria en el barrio de Benfica.

Estas imágenes se han distribuido el mismo día que doña Letizia cumplía 53 años.

Imagen informal distribuida por la Casa del Rey con la infanta Sofía, de espaldas, paseando con compañeros por el centro de Lisboa

La semana pasada ya pudo verse a la infanta en unos vídeos que el Forward College publicó en sus redes sociales durante el primer día de su estancia en los que aparecía con el resto de los alumnos que iniciaron el periodo de adaptación. Fue el 8 de septiembre, cuando Sofía de Borbón con el resto de los estudiantes de distintos países, comenzó su período de adaptación con varias charlas y clases de historia de Portugal, una fase que se prolongará hasta el próximo día 22, cuando comenzarán las clases.

En el Forward College, adscrito a la Universidad de Londres, la infanta, de 18 años, va a cursar un grado de tres años de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en Lisboa, París y Berlín, sucesivamente.