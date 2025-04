Isabel Pantoja por su estado de salud plantea reconciliarse con sus hijos

Isabel Pantoja fue ingresada hace un mes de urgencia por una complicación de la nefropatía diabética que sufre. La cantante tiene 68 años y una vida estresada entre su carrera profesional y los problemas financieros y personales que han marcado sus últimos treinta años. La mala relación con sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, parece pasar también factura y la tonadillera sevillana tiene la intención de aproximarse a ellos y tener así más cerca a sus nietos, según el programa Telecinco Socialité.

Pantoja, acompañada siempre de su hermano Agustín, y que se han mudado a Madrid quiere calmar su vida. Su proyecto más reciente es supervisar la ficción y la docuserie sobre su vida que ha emprendido la productora Mediacrest. Estaría decidida a dar un giro apostando por la reconciliación con sus hijos en estos próximos meses. Un reencuentro al que, de todas formas, querría aprovechar con una exclusiva, como es habitual en la familia. La intención al menos está ahí: volver a sentirse como una familia completa, destacan desde la tertulia de dicho programa.

El anuncio ha desatado una ola de interés hacia Isabel Pantoja, a lo que se añade su delicado estado de salud. La artista habría manifestado abiertamente su deseo de tender puentes con sus hijos, buscando cerrar las heridas de un pasado marcado por desencuentros y titulares incendiarios. Isabel parece dispuesta a poner fin a uno de los capítulos más sombríos de su esfera personal. Años de tensiones, enfrentamientos televisados y portads continuas entre tiranteces han acompañado a ese distanciamiento con Kiko Rivera e Isa Pantoja.

Haya o no haya exclusiva, el camino hacia la paz familiar no se antoja sencillo. Kiko, feliz con su esposa, opta por un hermetismo en sus recientes apariciones, mientras que Isa, embarazada y feliz junto a su esposa, Asraf Beno, ha sido clara al expresar que el perdón hacia su madre aún no encuentra cabida en su corazón.

No ha habido ningún gesto público de ese acercamiento pero la reconciliación es posible tras esta Semana Santa. Este avance desde el entorno de Isabel Pantoja de anunciar esa intención en plena crisis de salud parece ya un primer paso sólido a ese perdón mutuo entre madre e hijos.