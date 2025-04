Javier Ungría, obligado a cerrar su restaurante por problemas económicos tras un duro divorcio

No corren buenos tiempos para Javier Ungría. El empresario lleva dos años separado de Elena Tablada, con la que ha mantenido una férrea batalla en los juzgados, atraviesa una mala situación económica. Según ha informado el programa Socialité, Javier ha tenido que cerrar su restaurante Haches, ubicado en pleno centro de Madrid, debido a los problemas económicos que viene arrastrando en los últimos meses.

El exmarido de Elena Tablada, que cuenta con varios negocios relacionados con la hostelería, ha sufrido un duro varapalo con el cierre de Haches. “Javier Ungría nos ha hecho entender que el local lo ha cerrado por ella, por su culpa. Nos ha contado que no lo está pasando nada bien. Como hay que seguir ganándose las habichuelas, Javier nos ha contado que está trabajando como relaciones públicas de un conocido local de aquí, de la ciudad de Madrid”, ha detallado el periodista Óscar Furones.

Según se desprende de sus declaraciones, los problemas económicos del empresario son producto de los continuos enfrentamientos con Elena Tablada. Ungría ha tenido que hacer frente a numerosos gastos judiciales que han supuesto un lastre para su situación financiera.

Ambos han protagonizado una dura batalla legal por la custodia de Camila, su hija en común. Finalmente, el año pasado se daba a conocer la sentencia con un resultado favorable para su exmujer. Tablada, en una entrevista en ¡De viernes!, deslizó que gracias a unos informes psicosociales y a las pruebas de un detective privado logró ganar el juicio por la custodia de la pequeña. Otro varapalo para el empresario, que ahora se ha visto obligado a cerrar uno de sus negocios.

El empresario ha roto su silencio en los micrófonos de Europa Press, restándole importancia al asunto. “Estoy muy bien. Negocios que van y vienen, no hay mucho más, la verdad. Hay negocios que a veces funcionan o no funcionan, hay que cerrar, no hay que cerrar, o sea no pasa nada”, ha comentado.

El exconcursante de Supervivientes ha dejado claro que Elena Tablada no tiene nada que ver con el cierre de su restaurante, tal y como han publicado algunos medios. “Nada que ver. Nada. Todo bien, está todo bien, ¿vale?”, ha zanjado.