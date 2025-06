Jordi González, al borde la muerte: “Estuve durante muchos días más allá que aquí”

Jordi González ha concedido su primera entrevista en un plató de televisión tras conocerse que estuvo cerca de morir debido a un grave problema de salud en Colombia. El presentador de TVE ha contado su terrible experiencia personal, algo similar a lo ocurrido con Ángel Llàcer en Vietnam, en el programa de TV3 Col·lapse, presentado por Ricard Ustrell.

El que fuera presentador de Mediaset durante muchos años ha aclarado que estuvo a punto de morir. “Ahora estoy bien. No se lo deseo a nadie, estuve durante muchos días más allá que aquí. Me fui unos días de vacaciones y al cuarto o quinto día fui víctima de una bacteria que había en el ambiente. Salí de casa por la mañana, digo casa porque tengo un apartamento en Medellín, y al volver a casa me faltaba el aire. Me costaba mucho respirar, me senté en un jardín y no podía respirar”, ha comenzado diciendo.

Jordi González ha continuado con su relato, ofreciendo más detalles de sus momentos de angustia. “Llamé al médico, vino a casa, me tomó la temperatura, oxígeno en la sangre y me ingresaron. Y ya no recuerdo nada más hasta muchas semanas después. Porque lo que me pasaba es que no llegaba el oxígeno al cerebro, y lo poco que me llegaba lo utilizaba mi cuerpo para el corazón y para mantenerme con vida. No registré ningún recuerdo de aquel episodio ni los que vinieron después. Me llevaron a un hospital muy bueno, porque me salvaron la vida. Estuve en la UCI dos meses. Me hicieron una traqueotomía. Lo que me daba más miedo era perder la voz”, ha explicado.

El presentador ha relatado cómo fueron los dos meses en los que estuvo ingresado en la UCI. “Me explican que no bajaba de 40 de fiebre, que la presión arterial estaba por los suelos, que no oxigenaba y me indujeron al coma para poder alargar un poquito más la vida mientras un antibiótico hiciera efecto. Dieron con el medicamento y entonces decidieron despertarme del coma, fueron 9-10 días para levantarme. Yo me encontré mal un jueves, y me levanté un sábado después de dos meses, 3 de marzo”, ha contado.

El periodista ha proseguido con su terrible experiencia debido a la infección que contrajo en Colombia. “Me quitaron la infección del pulmón, encontraron allí una infección muy bestia y me encontraron en la pared pulmonar un especie de esponja seca que me la quitaron, que era el souvenir que me dejó ser fumador durante muchos años, y eso que hace veinte años que dejé de fumar. Esa parte quedó fosilizada”, ha destacado.

González ha reconocido que su familia no conocía toda la realidad de su grave estado de salud. “Gente de mi familia se estará enterando en este programa que he estado tres semanas más allá que aquí. Me trajeron en un avión medicalizado, sondado por todos lados. Me llevaron a una clínica para que me quitaran la traqueotomía, aquí en Madrid. El año pasado fue un año fatal, porque incluyó una mudanza. Yo moriré a los 78 años en un vuelo yendo o volviendo de América, durmiendo en un avión, lo sé desde los 14 años”, ha añadido.