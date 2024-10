José María Almoguera: el hijo de Carmen Borrego que se une al resto de las Campos frente a las cámaras

Están siendo semanas convulsas para la familia Campos, después de nuevas declaraciones cruzadas entre diversos miembros de la familia, que deberán también enfrentar lo que pueda pasar en la entrevista que José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, ha dado en exclusiva para ‘¡De viernes!’.

El nieto de María Teresa Campos no ha sido hasta ahora uno de los más conocidos de la familia, al estar más entre bambalinas que otros miembros del clan Campos más acostumbrados a ponerse delante del objetivo. Aunque lo que se ha visto en los últimos meses hace pensar de que esto podría cambiar ya que ha afirmado que cada vez se siente más cómodo delante de las cámaras. “Al principio genera un poco de vértigo, pero llega un momento en el que estás a gusto y bien”, según comentó en unas recientes declaraciones a la prensa.

Aseguró también ante los micrófonos que en su entrevista, que será emitida el día 4 de octubre, “se van a ver las cosas como son” y prometía también desmentir “muchas cosas que no son ciertas”. Se espera que hable de su familia, en concreto de su madre, Carmen Borrego, a quien responderá

¿Quién es José María Almoguera?

José María Almoguera, de 34 años, es el hijo mayor de la pareja que formaron Carmen Borrego y el realizador de informativos y director de programas de televisión Francisco Almoguera.

Aunque no es, o por lo menos no ha sido hasta el momento, uno de los miembros de la familia Campos más conocido por su presencia ante las cámaras, la vida privada de este amante de las motos también ha estado expuesta en los medios, con la venta de su boda y su posterior divorcio con Paola Olmedo a la prensa rosa nacional, la exclusiva del embarazo de la que era entonces su pareja (una exclusiva que dio Carmen Borrego y que ha dado pie a muchos problemas en la familia), a lo que se une ahora su entrevista para '¡De Viernes!'.

Antes de eso y después de terminar el Bachillerato, José María Almoguera estudió un grado medio de producción audiovisual en una escuela especializada en Madrid. Tras esto empezó a trabajar detrás de cámaras ayudado por su familia, dando sus primeros pasos en el mundo profesional en la misma empresa productora en la que su madre dirigía varios programas. Posteriormente ha trabajado también para el programa ‘Viva la Vida’. donde era el “chico para todo”, encargándose de diversas tareas, según explicaron algunos de sus compañeros en aquel entonces al periódico El Mundo.

Uno de sus últimos trabajos tras las cámaras fue en el ya desaparecido ‘Así es la Vida’, un magacín que se emitió entre los años 2023 y 2024, y en el que formó parte del equipo de producción.

En 2022 se casó con Paola Olmedo, con la que tiene un hijo. Con motivo de su boda José María Almoguera protagonizó su primera portada. En la primavera de 2024 volvió a ponerse delante de las cámaras y desde entonces no ha dejado de hacerlo, aunque hasta ese momento había evitado a la prensa. Estos últimos meses parece haberse incorporado con fuerza a la vida pública, asistiendo a diversos eventos y hablando ante los micrófonos.

El punto de inflexión parece ser la entrevista que dio en primavera en la que daba a conocer su separación de Olmedo y con la que comenzaban los choques públicos con su madre (y que ha provocado que hayan hablado al respecto otros miembros de la familia).

También se sabe que uno de los detonantes de la mala relación que tiene ahora con Carmen Borrego fue la venta de la exclusiva del embarazo de Olmedo, de la que la hija de María Teresa Campos habló después de la entrevista de la que fuera su nuera para ‘TardeAR’. Reconoció que no compartió el dinero de la exclusiva que dio sobre el futuro nacimiento de su nieto con los padres del mismo porque se echaron para atrás a la hora de participar: “Decido no pagarlos porque no han hecho la entrevista y yo soy la responsable de todo”, explicó, añadiendo además que intentó abrir una cuenta para que fuera su nieto quien tuviera el dinero que Borrego recibió de la exclusiva, pero que no pudo porque debía estar a nombre de sus tutores legales. “Si solo hubiese sido a nombre de mi nieto, ese dinero sería suyo” explicó Borrego, quien en ‘Vamos a ver’ reconoció su error y quien también ha pedido en los últimos meses de forma pública que le dejen ejercer de abuela con el niño.