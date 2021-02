Kiko Rivera será el padrino de boda de su hermana Isa

El culebrón en la familia Pantoja continúa, con los tira y afloja que mantienen Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, usando los medios como vía de mensaje de advertencias y descalificativos varios.

El último caso se ha dado durante El programa de Ana Rosa, cuando Kiko Rivera ha entrado por teléfono para hablar con su hermana, Isa Pantoja, que está ya planeando los detalles de su boda con Asraf Beno, un enlace que podría celebrarse en dos días diferentes para que puedan ir Kiko y la tonadillera, duramente enfrentados.

Pero quizás no haga falta: "Ya sabes que voy a tu boda vaya quien vaya, piensa que yo voy a ser el que te lleve al altar", le dijo Kiko a su hermana durante el programa, lo que emocionó a la joven. "Voy a estar ahí contigo y no me lo pierdo ni muerto", decía el DJ, quien pedía perdón a su hermana por su distanciamiento. "Quizás en estos días no he estado contigo porque he estado liado, pero que sepas que estoy contigo cien por cien", afirmó.

El DJ se ofreció también a aportar su granito de arena a la organización: "Puedes contar conmigo para lo que quieras, tanto tú como mi cuñado, como si tengo que organizar la despedida de soltero", se ofrecía entre risas. En cualquier caso, el gesto emocionaba a Isa Pantoja, que se ha visto en medio de la guerra de su hermano y su madre, enfrentados por la herencia familiar que dejó Paquirri. "Me parece muy generoso que aunque tengas tus problemas te prestes a participar", respondió Isa a su hermano.