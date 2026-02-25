Lily Rowland, así es la ‘influencer’ que relacionan con Lamine Yamal

Lamine Yamal podría estar ilusionado de nuevo después de su fugaz romance con Nicki Nicole. La estrella del FC Barcelona vuelve a situarse en el foco por su vida lejos de los terrenos de juego. Y es que el programa En todas las salsas de Mediaset Infinity apunta hacia una posible relación del futbolista con la influencer británica Lily Rowland. “No se siguen, pero se han dado me gusta”, ha avanzado la periodista Anna Gurguí.

Hay un hecho constatado que no ha pasado desapercibido que son los continuos viajes de la joven a Barcelona, acudiendo a varios partidos en el Camp Nou. “Me sorprende que esta chica haya estado estas últimas semanas en Barcelona y ya sabemos que si el futbolista no quiere dar pistas, no va a empezar a seguirla”, ha explicado.

Al parecer, Lily Rowland y Nicki Nicole, expareja de Lamine Yamal, se conocen, pero hace un mes que no mantienen ningún tipo de relación ni interacción social. Unas coincidencias que han alimentado los rumores, aunque de momento no existe ninguna confirmación oficial sobre su noviazgo.

¿Quién es Lily Rowland? La creadora de contenido de 21 años, nacida en Londres, cuenta con un millón de seguidores en Instagram, donde comparte publicaciones moda, viajes, belleza y estilo de vida. En los últimos años ha protagonizado campañas publicitarias para grandes firmas como Yves Saint Lauren, Dior o Victoria’s Secret, entre otras. La joven es una ferviente seguidora del FC Barcelona, ciudad a la que ha viajado con frecuencia en los últimos meses.

Rowland comparte amistades con Lamine Yamal. Es el caso de los hermanos Buyer, Javi y Eric Ruiz, con los que colaborado en vídeos de YouTube. Otra pista que refleja la cercanía de la influencer con el entorno del futbolista del FC Barcelona.

Por su parte, Lamine Yamal continúa con el foco puesto en la temporada con el FC Barcelona, ajeno a los rumores de la prensa rosa sobre su vida sentimental. El futbolista encara un año fundamental para su carrera deportiva, ya que durante este verano tendrá lugar el Mundial de Fútbol donde representará los colores de la selección española. Cuando llegue ese momento España podría contar con una aficionada de lujo, Lily Rowland, que hasta ahora se ha declarado fan incondicional del FC Barcelona.