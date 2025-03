Luitingo, al límite por el acoso a través de redes sociales: "Jamás pensé que pasaría por algo así"

Luitingo está en el punto de mira desde la polémica aparición de su expareja, Jessica Bueno, en De viernes. Entonces el programa mostró a la modelo sevillana unos audios en los que el cantautor supuestamente la criticaba duramente a ella y sus hijos. Tras ello, Luitingo emitió un comunicado en que pedía disculpas a su exnovia y anunciaba medidas legales para proteger su derecho a la intimidad.

En las últimas horas, el de Triana ha compartido una publicación en redes sociales, en la que asegura sufrir "acoso, insultos y de todo lo inimaginable por TikTok, Facebook, Instagram...". El artista lamenta que estos ataques están afectando asimismo a sus seres queridos: "Llevo en el mundo del espectáculo desde los 16 años y, gracias a muchas vivencias, tengo cierta fortaleza física y psicológica. Pero, lógicamente, imaginad cómo estamos en casa". "Jamás pensé que pasaría por algo así, y mucho menos de esta magnitud", ha añadido.

El exnovio de Jessica Bueno ha acompañado su denuncia con una definición del ciberacoso: "Ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en redes sociales, plataformas de mensajería, juegos en línea o teléfonos móviles. Es un comportamiento repetitivo que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas". En este sentido, Luitingo ha sido contundente: "Hay algo que me sorprende y es que veo que las mayores ruinas que me han deseado en mi vida son de personas mayores. Lo digo públicamente: Sí, estoy sufriendo bullying cibernético y no se lo deseo a nadie".

Asimismo, el artista esta situación este miércoles ante las cámaras: "Tengo cierta edad y soy fuerte mental y psicológicamente. Pero lo que me está pasando a mí, le coge a un chaval que no esté bien y la verdad que no sé yo qué seríe de esa familia, de esa criatura", ha dicho, según declaraciones recogidas por Europa Press. Luitingo ha reiterado su intención de emprender acciones legales contra quienes le continúen acosando en redes: "Hay cosas que intento tomarme con sentido del humor, pero llega un momento que te destroza por dentro. Lo que haya que hacer, lo haremos, y lo que tenga que pasar, pasará".

"Ha estado con Jessica por la economía", opina un primo de Luitingo

Esta no ha sido la única polémica que ha enfrentado Luitingo durante los últimos días. Un primo suyo, Jesuli de Triana, ha aparecido este fin de semana en el programa Fiesta para explicar por qué ha decidido cortar todo tipo de relación con él: "Teníamos muy buen rollo, éramos uña y carne, pero vinieron trapos sucios y a partir de ahí la relación se fue. Hay mal rollo en la familia. Yo decidí apartarme porque no me gusta no me gusta de lo que va y veo gestos muy feos".

Este familiar ha afirmado que Luitingo se ha dejado influenciar a la hora de abrazar la popularidad: "Me dijo que no quería hacerse famoso por ir a realities", afirmaba. A continuación, sugería que se ha dejado manipular por su padre: ''Como él no ha tenido la fama, le ha influenciado a él''. Además, ha acabado definiéndolo como una persona interesada: ''Yo no estoy diciendo que se haya enamorado de Jessica y que haya estado con ella por la economía, pero en parte sí, pienso que sí, la verdad''.