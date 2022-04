Mar Flores y Laura Matamoros: tía y sobrina muy bien avenidas

Una firma de complementos alimenticios ha reunido por primera vez ante la prensa a Mar Flores y Laura Matamoros. Hasta ahora, tía y sobrina nunca habían posado juntas y, de hecho, se llegó a especular con una posible mala relación entre ellas, rumores agravados por un reproche de Kiko Matamoros hacia la que fuera su cuñada, cuando explicó que "algún feo sí le ha hecho" a su hija, como por ejemplo, no haberla ayudado en los inicios de su carrera.

Pero parece que, si hubo problemas en el pasado, hoy día no queda nada de ese mal rollo, y ambas se han dejado ver muy sonrientes y elegantes en un evento promocional. Además, tanto Mar como Laura han tenido cariñosísimas palabras la una hacia la otra: mientras que la modelo dice que su sobrina es "la hija que nunca tuve" (Mar es madre de cinco chicos), la influencer recalca de su tía que es "su referente profesional" y califica su posado juntas como "histórico".

La mala relación de Kiko Matamoros y Mar Flores viene de lejos

Hace décadas que Kiko Matamoros y Mar Flores, que es la hermana de su ex mujer, no se hablan. De hecho, unas comprometidas fotos de Mar en los años 90 fueron el detonante de la gran pelea entre el colaborador de Sálvame y su hermano Coto. Fue en 1999 cuando la revista Interviú publicó una foto de Mar con Alessandro Lequio en la cama. Por entonces la modelo y actriz era novia de Cayetano Martínez de Irujo y aquel escándalo dinamitó su relación, aunque a quien realmente fue infiel era a Fernando Fernández Tapias, su pareja por aquel entonces. Unos días después Coto Matamoros -hermano de Kiko, quien ejerció un tiempo como representante de Flores- anunció públicamente que fue él quien vendió las fotos, tomadas en su día sin ninguna intención de que vieran la luz pública por el fotógrafo y periodista Miguel Temprano.

Pero esos problemas familiares no han llegado a salpicar a Laura, que, desde siempre, ha estado muy cerca de su tía Mar y de sus primos: "Adoro a mi sobrina, es divina, me enteré de este trabajo por ella y no sabes la ilusión que nos hacía trabajar juntas. Laura es de la edad de mi hijo mayor y desde niña ha viajado un montón con nosotros", ha explicado la modelo, feliz.

Ahora que ya han vivido la experiencia de su primer trabajo juntas, quizás se atrevan a repetir pronto y, si es en una alfombra roja, mejor que mejor.