Marta Peñate, después de perder a su bebé: "He sufrido un doble dolor, por todo lo que ha pasado y por hacerlo público"

Hay situaciones capaces de sobrepasar a cualquier persona y, una de ellas, es la pérdida de un bebé. Esto es lo que le ha sucedido recientemente a Marta Peñate, conocida por su participación en Gran Hermano 16 o Supervivientes All Stars. Ella y su pareja, Tony Spina, estaban esperando a su primer hijo, al que habían concebido después de un largo tratamiento de fertilidad. Hicieron pública la noticia en el mes de mayo y, finalmente, un aborto espontáneo a los dos meses de embarazo les ha llevado a atravesar uno de los peores momentos de sus vidas.

A pesar de todo, la exconcursante del programa de Telecinco reapareció en ¡De Viernes! para contar cómo estaba siendo la situación. "Lo peor es que, al haberlo hecho público, me veo en la obligación de contarlo y encima por mi culpa, porque yo lo he decidido así", asegura completamente arrepentida de esa decisión. "La emoción me pudo", explica días más tarde en una publicación de Instagram.

Marta Peñate pierde a su bebé

La pareja tuvo que esperar al tercer intento de fecundación in vitro (FIV), después de dos años y medio de tratamiento, para conseguir su ansiado embarazo. "El 26 de mayo escucho el latido y para mí eso es lo más importante", relataba a través de una videollamada en TardeAR. Sin embargo, hace cuatro días, Marta Peñate y Tony Spina compartieron una publicación conjunta en Instagram anunciado que ella había tenido un leve manchado. "Decidió ir a urgencias. Resultado: ha perdido el bebé, ya no late el corazón. Esto ha sido uno de los mayores batacazos de nuestra vida".

Ahora, Marta Peñate ha vuelto a aparecer en ¡De Viernes! para contar el motivo por el que ha perdido al bebé, si bien ha asegurado que pretende pasar página y hablar lo menos posible del tema. "No se sabe lo que pasó", asegura la influencer. "Me sacaron sangre para mirar el ADN del embrión... A lo mejor pudo ser una anomalía cromosómica. Me lo dirán en cinco o seis días". Además, ha comentado que volverá a intentar quedarse embarazada otra vez.

Marta Peñate: "No quiero que me lo recuerden"

"Ya no puedo más, no quiero volver a comentarlo públicamente", ha sentenciado la exconcursante de Gran Hermano. Asimismo, ha enviado un mensaje de gratitud a todas las personas que se han volcado en ella y también ha elevado una petición. "Le pido por favor a todo el mundo que, si me ven por la calle, que sé que lo van a hacer con toda la buena intención del mundo, no vengan y me digan 'lo siento mucho' porque yo ya sé que la gente lo siente, pero no quiero que me lo recuerden".

En la misma línea, se ha pronunciado nuevamente en Instagram, a raíz de comentarios en los que se la ha culpabilizado de lo sucedido. "He sufrido un doble dolor: dolor por todo lo que he pasado y el dolor de hacerlo público. A toda esa gente que me escribe diciendo que si no hubiera hecho esto o esto otro, no me habría pasado, solo puedo decirles que reflexionen antes de escribir porque una persona que sufre un aborto no tiene culpa de sufrirlo. Hay muchos casos de mujeres que llevan una vida sana, tranquila y sin estrés y les pasa. No culpabilicéis a una mujer por sufrir un aborto", concluye tajantemente.