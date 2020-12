La prestigiosa revista británica Drinks Internacional acaba de confeccionar su ranking de los 50 mejores bares del mundo donde tomarse una copa y en el listado figuran cuatro españoles, tres de Barcelona y uno de Madrid. El londinense The Connaught, ubicado en el barrio de Mayfair, se sitúa en el primer puesto.

Paradiso (Barcelona)

El primer bar español en el ranking de los cien mejores del mundo se encuentra en el puesto 19 y son ya varios años los que lleva formando parte de él. Paradiso (paradiso.cat) es un local sorprendente y original del barrio de El Born, un espacio vanguardista con dos ambientes, donde degustar cócteles de autor, pero también aprender su elaboración y llevarlas a la práctica.

Salmon Gurú (Madrid)

La 'biblia del bartendind' ha colocado en el puesto 22 a la que es la única coctelería madrileña en la famosa lista The Worl’s 50 Best Bar. Detrás de este templo de luz tenue (Echegaray, 21) situado en el barrio de las Letras está el reconocido bartender argentino Diego Cabrera, quien junto a su creativo equipo sorprende con una carta con una amplia variedad de combinados.

Two Schmucks (Barcelona)

La pareja francesa formada por Juliette Larrouy y Pom Modeste llevan las riendas de este local que ocupa el puesto 26 en The Worl’s 50 Best Bar y se mantiene fiel a dos cosas: su barrio y su sabor. Ubicado en El Raval, una de las zonas más diversas y multiculturales de Barcelona, el equipo recurre a los productos locales, que aquí pueden significar tanto pakistaníes o árabes como catalanes, para elaborar su exquisita carta de cócteles de autor con los que acompañar sus menús. El Curry Colada, una mezcla clarificada de rones, piña, coco y curry Madrás, es el ejemplo perfecto de los méritos de este enfoque. Se disfruta mejor de las copas con un música ambiente de hip hop.

Dr. Stravinsky (Barcelona)

Un cosmos de sabores. Así podríamos resumir la carta de esta coctelería barcelonesa (drstravinsky.cat), que deleita a sus clientes con los cócteles más originales. Un arte que lo ha hecho merecedor del puesto 52 en The Worl’s Best Bar (porque la lista llega hasta los 100), y que atrae a su bonito local situado en el carrer dels Mirallers, 5 a los amantes de lo artesanal, pues también elaboran sus propios licores a base de diferentes ingredientes. No se puede ir y no probar su Generoso Sour, el Tommy’s 65 o el llamado Camp Nou.