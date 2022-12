La nueva salida profesional de Pilar Rubio

Pilar Rubio es una mujer polifacética que se atreve con todo. Ya lo hemos podido comprobar en El Hormiguero 3.0 o en cualquiera de sus proyectos. La influencer podría abrirse paso en un mundo desconocido para ella: la radio. Así lo ha dejado entrever en su cuenta de Instagram publicando un vídeo junto a Marta Vázquez, locutora de Rock FM. “Hoy @martavazquezrock casi me convence para sustituirla en @rockfm en vacaciones. Pero mejor la dejamos a ella, que controla más que nadie”, ha escrito en el post.

Un claro guiño a la radio. ¿Y si surge la posibilidad de sustituir a Marta Vázquez en Rock Fm? Esto nos ha contado Pilar en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales. “Esta mañana me ha llamado mi amiga Marta Vázquez y me ha dicho ‘me tienes que hacer un favor’. Y claro, a las amigas no se les dice que no. ¿Y qué me ha pedido? Que me quiero ir de vacaciones y que necesito una sustituta. Y quién mejor”, ha dicho la periodista. El vídeo cuenta con más de 16.000 me gusta y un centenar de comentarios, entre los que se encuentra el de la propia Marta Vázquez. La locutora ha escrito “no hay reto imposible para mi súper @pilarrubio”.

Ambas han seguido con el juego y quedará por ver si finalmente Pilar Rubio se anima y afronta un nuevo proyecto en su vida. De momento, la mujer de Sergio Ramos tras adaptarse a los complicados retos de El Hormiguero 3.0, ha ejercido de jurado en El Desafío y se ha estrenado como presentadora de Discovering Canary Islands, un reality de aventuras para Rakuten TV.