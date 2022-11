El nuevo amor de Paco León que se cargó una serie

Paco León vuelve a tener ocupado su corazón. El polifacético actor, que en el año 2016 reconoció que era bisexual, ha dado un nuevo cambio de rumbo a su vida sentimental. Tras finalizar su relación con la guionista y realizadora Anna Rodríguez Costa, parece haber encontrado de nuevo el amor gracias a un decorador que reside en Marbella, según la información de Libertad Digital.

El director estuvo más de diez años con Anna Rodríguez, la madre de su hija Manuela. Con la guionista catalana ha compartido algunas producciones. Una de las más destacadas fue la serie Arde Madrid de Movistar Plus+. La ficción narra la vida madrileña de Ava Gardner en la década de los 50 y 60. Una serie que ahora desaparece por completo de la vida de Paco León debido a su nueva conquista amorosa.

El nuevo viraje sentimental de Paco León es una circunstancia que no sorprende a nadie. Ya en su día cuando conoció a Anna durante la grabación de un corto tuvo que dejar a su novio, y ahora curiosamente dos años después de la ruptura con la madre de su hija estaría iniciando un romance con un decorador. “Ahora, después de haber declarado hace tiempo que Anna era una mujer con quien quería envejecer, quien llena su corazón es un decorador residente en Marbella”, publica Libertad Digital. Hasta el momento el director de Rainbow y actor de No mires a los ojos no se ha pronunciado para desmentir o dar validez a la noticia.

Tampoco se ha puesto nombre y rostro al misterioso decorador que permanece en el anonimato. El actor es muy receloso con su vida privada y apenas suele contar detalles personales. Hace dos años, la noticia de la ruptura con Anna se conoció por una indiscreción de uno de sus amigos. Anna, también es muy cuidadosa con su vida privada y siempre ha protegido su intimidad. Es más, solo usa su perfil de Instagram para asuntos profesionales y no expone detalles de su faceta personal.

Se desconoce cómo ha sentado la noticia en el clan León Barrios. Paco siempre ha mantenido una relación muy estrecha con su familia. Con su madre Carmina Barrios y su hermana María León ha compartido tanto celebraciones familiares como jornadas de grabaciones. Anna cayó de pie en la familia de Paco León. “Ella es muy afín a Paco, es como alguien que lo compensa y que comparte su sentido del humor, aunque su aspecto es mucho más serio y apocado que el de la familia León”, apuntaba desde el círculo cercano del artista.

No obstante, Paco y Anna tienen un vínculo común que les unirá para siempre. Así hablaba el intérprete sobre la madre de su hija Manuela. “He tenido esa cobertura y esa complicidad con Anna, que se dedica muchísimo más a todo lo que es el cuidado y la crianza de nuestra hija. Yo soy padre consentidor, a la antigua”, reconocía en el programa de Bertín Osborne.