El nuevo hogar de Kiko Rivera que no está al alcance de cualquier bolsillo

Hace unas semanas, Kiko Rivera e Irene Rosales tomaban caminos separados después de más de una década de relación sentimental. Desde que se supo la noticia, una de las incógnitas era saber dónde se iba a reubicar el hijo de Isabel Pantoja, ya que Irene se ha quedado en el domicilio familiar de Castilleja de la Cuesta.

El programa ¡Vaya fama! de Telecinco ha dado con la nueva vivienda del dj, valorada en 500.000 euros. Carlota Vázquez, una reportera del espacio, ha ofrecido todos los datos sobre su nuevo domicilio tras llevar a cabo una labor de investigación. “Se ha hablado de que podría estar viviendo en Mairena del Aljarafe, pues no es así. Nosotros hemos hecho una larga investigación y además hemos recibido una llamada de teléfono maravillosa que nos ha puesto sobre aviso y hemos descubierto dónde ha comenzado su nueva vida el dj”, ha explicado.

Imagen del interior de la nueva vivienda que ha escogido Kiko Rivera tras separarse de Irene Rosales. / INSTAGRAM

El nuevo hogar de Kiko Rivera está muy cerca del lugar donde ha vivido con Irene Rosales y sus hijas durante los últimos años. A tan solo 12 kilómetros de Castilleja de la Cuesta se encuentra la urbanización, La Juliana, situada en Bollullos de la Mitación. Hablamos de una urbanización exclusiva en un entorno de naturaleza y con viviendas con todo tipo de lujos. El dj ha optado por estar cerca de sus hijas antes que poner tierra de por medio tras su ruptura.

La espectacular vivienda cuenta con 398 metros cuadrados y una parcela de 780 metros cuadrados. Está dividida en tres plantas con la siguiente disposición: cuatro habitaciones, tres baños, cocina, salón y una fantástica piscina en un jardín con porche. De momento, parece que Kiko ha decidido alquilar el chalé con una opción de compra. Se desconoce la cuantía económica que tendrá que pagar el dj cada mes para disponer de la vivienda.