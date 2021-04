Nuria Bermúdez denunciará a Rocío Carrasco

Nuria Bermúdez se convirtió en un personaje mediático en la década de los 90 por su aparición en Crónicas marcianas y sus escarceos amorosos, que incluyeron desde futbolistas conocidos como Roberto Carlos, David Beckham y Cristiano Ronaldo, según sus declaraciones en televisión, hasta su supuesto 'novio' más polémico, el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, conocido por su defensa de famosos como Antonio David, ex marido de Rocío Carrasco, o por llevar los casos del Dioni o el más lejano de Santiago Corella, El Nani. Ahora, y tras tener un hijo con Dani Güiza -con quien sí mantuvo una relación más o menos duradera- y convertirse en agente de la FIFA, Nuria Bermúdez ha vuelto a ser tema de los debates de los programas del corazón por denunciar a Rocío Carrasco a raíz de sus declaraciones en Contar la verdad para seguir viva.

En la última entrega de su docuserie, la hija de Rocío Jurado se centró en su proceso de divorcio, mencionando a Nuria Bermúdez, con quien su ex marido mantuvo un romance que le hizo dar el salto al foco mediático. Por aquel entonces, Bermúdez causó sensación con unas declaraciones que pasaron a la historia por sus famosos "seis polvos" al que fuera guardia civil. Desde entonces puede decirse que ha llovido, y su vida ha cambiado radicalmente. Sin embargo, no ha dejado pasar las manifestaciones de Rocío Carrasco y su abogada ha anunciado que emprenderá "acciones legales" contra ella.

"Doña Nuria Bermúdez no conoce, ni ha tratado jamás con la sra. Carrasco, ni personal ni telefónicamente. Dichas acusaciones atentan contra el derecho de honor de mi representada..." Se refiere el escrito de la letrada a la parte de la entrevista en que Carrasco alude a una llamada telefónica de Nuria Bermúdez. "(Nuria Bermúdez) llama a mi casa para quedar conmigo para darme una información que era algo que me servía mucho para la separación. Yo ya sabía por dónde venía. Esto era para seguir creando más escándalo. Y de repente, si yo voy con Fidel (Albiac, su pareja) a esa reunión que ella quiere tener, hay un fotógrafo que le hace una foto a ella con Fidel y a mí me quitan como han hecho mil quinientas veces... Era una situación terrorífica. De no dormir por la noche. Yo no sabía con lo que me iba a levantar a la mañana siguiente. Yo miraba todo. Yo miraba el coche, miraba la casa... Nosotros no sabíamos lo que nos podía pasar", contó Rocío Carrasco en el quinto episodio de su docuserie. Dicho relato es "absolutamente falso", según reza el escrito enviado a los medios por parte de la abogada de Bermúdez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nuria Bermúdez (@nuria.bermudez)

Para avivar la llama de la controversia, Nuria ha compartido el siguiente mensaje en Instagram, en cuyo perfil acumula más de 42.000 seguidores: "Cuando una persona tóxica no pueda manipularte, buscará controlar la forma en la que otros te ven. Buenos días". Todo apunta a que no tardaremos mucho en presenciar el regreso de Nuria Bermúdez a la pantalla.