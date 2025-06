Paloma, la sevillana que se hizo viral por su moreno en la Feria de Abril: "Soy la chica color céntimo"

Hace un mes, un vídeo grabado en plena Feria de Sevilla se volvió viral por una razón que ni su protagonista imaginaba: su bronceado. Paloma Remeso, diseñadora de moda sevillana, compartió en TikTok un vídeo luciendo un traje blanco de flamenca, sin saber que, en cuestión de horas, se convertiría en la "chica color céntimo" para toda una legión de internautas.

Ahora, tras semanas de comentarios, memes y millones de visualizaciones, Paloma ha hablado por primera vez sobre lo ocurrido. Lo ha hecho en el popular pódcast "Reyes del Palique", donde ha contado con naturalidad y humor cómo vivió ese fenómeno viral inesperado. “Es moreno, no barniz. Yo me puse mi traje de flamenca, con un color bien chillón, que eso se iba a notar. Yo súper contenta, me hice vídeos en la Feria… Lo subo y al rato tengo el móvil lleno de notificaciones", explicó.

En menos de una hora, su vídeo acumulaba millones de visualizaciones y los comentarios comenzaron a llegar sin parar. Algunos, especialmente ingeniosos, acabaron convirtiéndose en frases ya icónicas, como "el color céntimo le da su toque" o “¿el barniz de dónde es?”. Lejos de tomárselo mal, Paloma asegura que "lloraba de la risa" leyéndolos. “Es verdad que había comentarios buenísimos... Lo que peor llevé fue el ir por la Feria tan normal y sentirme observada. Me tuve que acostumbrar a que me grabaran todo el tiempo", confesó.

Sin embargo, fue uno de los comentarios el que se quedó para siempre con ella: “Soy la chica color céntimo. Es verdad que el céntimo recién salido es rojo, pero el que está usado sí tiene mi color. Es así. Cuando vi ese comentario, dije: "Sí, soy". Necesito conocer a la persona que puso eso, y si es de Sevilla, tomarme una cerveza con él”.