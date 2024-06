La pareja de la cantante malagueña Nuria Fergó, a punto de morir

El empresario Juan Pablo Lauro ha estado a punto de morir, tal como ha reconocido en las redes sociales compartiendo un mensaje después de pasar por la UCI en un centro hospitalario de Torremolinos y junto a una foto con su pareja, la cantante malagueña Nuria Fergó. La pareja tiene previsto casarse próximamente y ha vivido este grana susto. Lauro reconoce en su mensaje que "por poco" no fallece tras esta crisis. "Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo", ha comunicado.

Lauro, ex esposo de Irene Villa, ha querido agradecer la labor de los profesionales del hospital Santa Elena de Torremolinos para atenderle y salvarle la vida literalmente. "He cambiado la oficina por boxes", reconocía el futuro marido de Nuria Fergó para alertar de la mala experiencia vivida y de la que se recupera por una pronta intervención de los sanitarios.

Y también agradece a su prometida por estar a su lado y dejarlo todo, una vez más, por él. Los mensajes de cariño que también ha recibido le han ayudado también a mejorar.

La pareja tenía previsto pasar por el altar en breve pero este susto ha hecho cambiar los planes de momento, a la espera de cómo evoluciona todo. La cantante malagueña surgida de Operación Triunfo 1 espera iniciar también en este año una gira y alentar su carrera musical.

Juan Pablo Lauro y Nuria Fergó se prometieron en París el pasado septiembre, tal como anunciaron en las redes para compartir la feliz noticia. El primer marido de la artista de Nerja fue el productor audiovisual mallorquín José Manuel Maíz, que elabora programas para Canal Sur como Tierra de sabores.