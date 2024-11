Patricia Conde y Lenny Kravitz: lo que pudo haber sido y no fue

Patricia Conde ha sido una de las últimas invitadas del programa Martínez y Hermanos de Cuatro. En el programa presentando por Dani Martínez, la presentadora ha rememorado una curiosa anécdota con Lenny Kravitz, al que entrevistó cuando daba sus primeros pasos en la televisión. Para la televisiva era una gran oportunidad ya que admiraba profundamente al cantante.

En aquella época, Patricia Conde trabajaba en El Informal y salió la oportunidad de entrevistar a Lenny Kravitz. Ella, como fan del artista, aceptó la propuesta sin ningún ápice de duda. “Sacaba nuevo disco, estaba emocionada, le di las gracias y le dije que era más guapo en persona”, ha contado en Martínez y Hermanos.

Tras esa primera toma de contacto en la entrevista, a Patricia le iba a llegar una proposición inesperada. “Viene una persona del equipo de Lenny Kravitz y me dice: ‘Oye, es que el señor Kravitz va a hacer una fiesta íntima con poca gente y quiere que vengas’”, ha relatado.

Patricia Conde quería saber si podían ir sus amigos, el cámara y la redactora que le acompañaban, y ante la negativa del equipo de Lenny Kravitz optó por declinar la invitación. Además, también contaba con otros argumentos de peso para no acudir a la fiesta privada.

“Si no viene mi amigo el cámara y mi amiga la redactora yo no voy. Además, mañana madrugo que tengo mucho trabajo, si eso es tarde yo no quiero y tengo novio, ¿cómo le voy a decir: estoy con Lenny Kravitz? Yo soy muy fiel”, ha explicado sobre los motivos que le llevaron a rechazar la invitación.