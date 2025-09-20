El plan perfecto para estirar el verano en la playa de El Palmar

En la playa de El Palmar brilla con luz propia Valhalla Gastro Beach Club en su segundo año de apertura. La propuesta de Azotea Grupo combina la gastronomía con una coctelería creativa y una programación musical de primer nivel contando durante muchas semanas con Carlos Jean en sus instalaciones.

Este beach club, con el que podrás estirar el verano, se ubica en una amplia localización que está articulada en torno a cuatro elementos de la naturaleza. Agua con una zona de piscina con hamacas y bali beds; aire con una azotea desde la que se puede disfrutar de unas vistas panorámicas y las impresionantes puestas de sol de El Palmar; fuego, la zona de restaurante; y tierra, un espacio chill out pensado para el descanso.

La gastronomía de Valhalla refleja el compromiso de Azotea Grupo con la calidad y la identidad local. La oferta del local está supervisada por el chef Manuel Berganza con una apuesta por la cocina de origen. La carta, diseñada con criterios de sostenibilidad y aprovechamiento máximo del producto, incluye platos destacados como el tartar de atún, aliño de garum y yema de huevo; el arroz de chuleta de lomo bajo; el calamar a la andaluza y crema de Ras El Hanout; las coquinas abiertas en el horno de carbón al oloroso; o la pluma ibérica lacada y marinada, entre otros.

En la propuesta líquida, Luca Anastasio, director de bares y mixología de Azotea Grupo, ofrece una coctelería inspirada en la tradición tiki hawaiana pero adaptada al entorno gaditano, con ingredientes de primera calidad y un estilo innovador y fresco. Destacan creaciones como el Spicy Moscow Mule, con Absolut Vodka, licor de pimienta jamaicana, sirope de vainilla, zumo de lima, ginger beer y bitters de ruibarbo; el Cosmopolite, con Vodka Absolut Citrón, licor de triple sec, zumo de lima y zumo de arándano; o el Tierra de agaves, con tequila Olmeca blanco, mezcal joven, licor de chile chipotle, sirope de agave ecológico, zumo de lima y zumo de piña.