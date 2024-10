El precioso gesto de Eva González con Lourdes Montes por su embarazo

Lourdes Montes y Fran Rivera esperan a su tercer hijo en común para la próxima primavera. Así anunciaba la diseñadora la feliz noticia junto a una tierna estampa familiar: “Me hace mucha ilusión compartir con vosotros que, si todo va bien, en primavera seremos uno más”. El matrimonio atraviesa uno de sus mejores momentos y la llegada de un nuevo miembro a la familia es un motivo de felicidad extrema para ambos.

La diseñadora y el torero, muy discretos con su vida privada, no han desvelado muchos detalles del embarazo. Se desconoce el sexo del bebé, aunque la mujer del diestro sí ha posado en las redes sociales con un look premamá. En esas imágenes hay un guiño de Eva González, su ex cuñada, que ha llamado mucho la atención.

Lourdes Montes, que encara el segundo trimestre de la gestación de su embarazo, ha comenzado a experimentar algunos cambios en su cuerpo. “Empieza a notarse. Semana 14”, ha posteado la diseñadora junto a unas imágenes en las que se observa su incipiente barriga de embarazada. Las fotografías han recibido numerosos comentarios y muestras de cariño, entre las que destaca una muy especial.

Eva González, aunque ya no forma parte del ámbito familiar, ha demostrado que mantiene una excelente relación con Lourdes pese a que muchos medios han insistido justamente en lo contrario. La exmujer de Cayetano Rivera ha dado un paso al frente dejando constancia de su opinión en la mencionada publicación. La presentadora de La Voz ha reaccionado a las imágenes con un emoticono de un corazón. Con ese gesto, la televisiva demuestra que le tiene mucho cariño a su excuñada y que se alegra de la ampliación de la familia Rivera-Montes, que propiciará que su hijo con Cayetano tenga un nuevo primo.

Eva González y Lourdes Montes mantienen una buena relación pese a que muchos medios han apuntado lo contrario. / GTRES

La relación sentimental de Eva González y Cayetano Rivera finalizaba en 2023 tras más de diez años juntos. Ambos tomaron caminos separados, pero manteniendo una relación cordial por el bien de su hijo, Cayetano Jr. Fran Rivera en una entrevista habló de cómo es su relación con su excuñada. “De mí no se divorcia, se divorcia de mi hermano. Se han separado con todo el respeto pensando en los mejor para los dos y sobre todo para mi sobrino, que es lo importante”, aclaraba ante los medios de comunicación.