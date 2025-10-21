El príncipe Andrés no paga alquiler por su mansión desde hace 20 años

El príncipe Andrés ha residido durante 20 años en Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones en la finca del castillo de Windsor, a unos 40 km de Londres, sin pagar alquiler, según revela este martes The Times, que obtuvo una copia del contrato de arrendamiento.

El acuerdo, del que publica extractos, estipula que el alquiler es de "un grano de pimienta (si se exige)" al año desde 2003, si bien se sabe que inicialmente el príncipe pagó un millón de libras (1,17 millones de euros) en concepto de arrendamiento y al menos 7,5 millones (8,78 millones de euros) en reformas realizadas en 2005.

Según The Times, el contrato con Crown Estate, la entidad que gestiona las propiedades de la Corona británica en beneficio del contribuyente, le otorga el derecho a residir en la propiedad hasta 2078.

El contrato también establece que la gestora tendría que pagarle alrededor de 558.000 libras (653.000 euros) si decide rescindirlo, por sus renovaciones iniciales, y esto se le adeudaría hasta 2028.

El periódico señala que estas cifran plantean cuestiones sobre la situación financiera de Andrés, a quien el rey Carlos III cortó su asignación anual de un millón de libras, lo que le deja como único ingreso declarado una pensión naval de 20.000 libras (23.400 euros) al año.

De acuerdo con el diario, el soberano ha intentado persuadir a su hermano para que se mude a Frogmore Cottage, una propiedad más modesta dentro del cordón de seguridad de Windsor, que anteriormente fue ocupada por los duques de Sussex, Enrique y Meghan.

El príncipe Andrés, que se retiró de la vida pública en 2019, renunció el pasado viernes al uso de todos sus títulos a raíz del escándalo por sus conexiones con el fallecido pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

La presión sobre el segundo hijo de Isabel II ha aumentado con la publicación este martes del libro póstumo de Virginia Giuffre, 'Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice' (Chica de nadie: memorias de una superviviente de abusos y de su lucha por la justicia), quien lo acusó de abuso sexual cuando era menor de edad y con la que alcanzó un acuerdo extrajudicial millonario en 2022.

Algunos diputados británicos pidieron también hoy al Gobierno y al organismo Crown Estate que expliquen los términos del arrendamiento y sus ventajas financieras.