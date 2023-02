¿Cuándo se quedará embarazada Tamara Falcó?

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se encuentran en su mejor momento. Los enamorados ya afrontan la cuenta atrás para su boda que tendrá lugar el próximo 8 de julio en el Palacio del Rincón. La celebrity y el empresario han reaparecido para asistir al desfile de Pedro del Hierro en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. La marquesa de Griñón ha atendido a la revista Diez Minutos, ofreciendo detalles de sus planes de vida junto a Íñigo, la boda y el futuro embarazo.

La colaboradora de El Hormiguero 3.0 ha desvelado que se encuentra nerviosa, estresada y emocionada con los preparativos de la boda, contando con la ayuda permanente de su novio. “Íñigo está muy involucrado y me quiere sacar cómo va a ser el vestido de novia, que todavía no sé si llevaré uno o dos”.

La reconciliación de la pareja pilló por sorpresa a su madre, que pretendía que la decisión fuese más prolongada en el tiempo, así como para sus amigos. “Mi madre se quedó muy sorprendida, y también mis amigos. Me decía que tenía que darle más tiempo, porque ellos solo veían la parte negativa de la relación. Pero yo en Año Nuevo me di cuenta de cosas y de los sacrificios que Íñigo había hecho. Ahora ya no trabaja en la noche”, ha aclarado sobre el cambio de actitud y comportamiento de su prometido.

Entre los planes futuros de la pareja se encuentra el embarazo. La hija de la reina de corazones, de 41 años, quiere ser madre junto a Íñigo Onieva y sabe que no puede demorarse mucho. “No me queda más remedio que quedarme embarazada pronto”, ha confesado a la revista Diez Minutos. Por lo tanto, el anuncio del embarazo de Tamara Falcó probablemente se posponga para después de la boda y el primer hijo de la celebrity y el empresario será una realidad el próximo año.