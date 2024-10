Rafa Nadal, así es la discreta vida personal del mejor deportista español

Rafa Nadal ha anunciado su retirada del tenis después de una trayectoria plagada de éxitos que le han colocado en la cima del deporte. El tenista manacorí, que en los últimos años arrastraba numerosas lesiones que han mermando su rendimiento, dirá adiós a las pistas de tenis tras su participación en la final de la Copa Davis, que tendrá lugar del 19 al 24 de noviembre en Málaga. Precisamente intentará completar el círculo tras darse a conocer en la final de la Copa Davis disputada en Sevilla en 2004.

A partir de ahora, el tenista, considerado por muchos como el mejor deportista español de la historia, se centrará exclusivamente en sus negocios y en la familia que ha construido junto a Mery Perelló, la cual sumó un nuevo miembro en octubre de 2022 con la llegada de su primer hijo, Rafael.

Rafa, en su despedida, se ha acordado el apoyo incondicional de su familia. El deportista ha ido citando uno a uno a sus seres más queridos. “Mi mujer, Mery, llevamos 19 años juntos. Gracias por todo lo que has hecho, has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera. Volver a casa y ver cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar”, ha destacado.

Mery Perelló y su hijo apoyan a su padre desde uno de los placos de la Caja Mágica de Madrid. / GTRES

El tenista también se ha referido a sus padres, a su hermana y a su tío Toni, una figura clave para su desarrollo como deportista. “Mi madre ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo. Mi padre, que ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos. Ha sido un ejemplo de esfuerzo, superación… Gracias a mi padre de una manera muy especial. Mi hermana, hemos mantenido siempre una relación increíble. Mi tío, que es la razón por la que empecé a jugar al tenis. Gracias a él superé muchas situaciones que han sido difíciles en mi carrera deportiva”, ha añadido.

Rafa siempre se ha mostrado muy receloso con su vida privada. Él siempre ha puesto el foco en su carrera deportiva, manteniendo al margen a todas las personas que forman parte de su familia, con mención especial para su mujer, Mery Perelló. La empresaria es su mano derecha y siempre que sus labores se lo han permitido ha estado cerca de su marido. Hasta tal punto que se convirtió en un rostro conocido en el circuito ATP junto a su suegra, Ana María Parera, y su cuñada, Maribel Nadal.

Rafa y Mery contrajeron matrimonio en octubre de 2019 en un enlace celebrado por todo lo alto en La Fortaleza, un magnífico enclave de Pollença (Mallorca). Unos años más tarde, llegaba el nacimiento del único hijo del matrimonio, Rafael. El embarazo estuvo marcado por algunas complicaciones para Mery que tuvo que ser hospitalizada, aunque afortunadamente todo quedó en un susto. “He pasado momentos difíciles físicos y momentos complicados en el embarazo de mi esposa”, aclaraba Nadal en una entrevista.

Rafa Nadal mantiene una excelente relación su hermana Maribel. / INSTAGRAM

La mujer de Rafa cuenta con una importante formación académica. Ha estudiado Dirección y Administración de Empresas junto con Economía en la Universidad de Baleares. Actualmente es el rostro visible de la Fundación Rafa Nadal, la cual gestiona con el deporte y la educación por bandera. El tenista mantiene una excelente relación sus padres, Sebastián y Ana María, y con su hermana, Maribel, un apoyo fundamental cuando sus padres sufrieron una crisis matrimonial.

El ganador de 22 Grand Slams pertenece a una familia vinculada al deporte. Sus tíos Toni, el que fuera su entrenador durante muchos años, y Miguel Ángel, exfutbolista del FC Barcelona, le inculcaron la pasión por el deporte. Rafa es un gran aficionado al golf y al fútbol. Todos conocen su afición por el Real Madrid y no se descarta que en un futuro pueda tomar la presidencia del club.