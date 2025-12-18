Ramsay, el chef más popular reconoce cómo España cambió el mundo a través de Ferrán Adriá

El reconocido chef británico Gordon Ramsay, galardonado con el premio Hombre del Año en Gastronomía por la revista Esquire España, viajó expresamente a Madrid para recoger el reconocimiento durante la gala celebrada días atrás en el Real Casino de Madrid. Se trató de una visita express, de apenas unas horas, ajustada a su apretada agenda al frente de casi un centenar de restaurantes en todo el mundo. La ceremonia, presentada por el actor Álvaro Morte y con más de 250 invitados, reunió a figuras como Dani Martín (Hombre del Año principal), Dan Brown, Luis de la Fuente o Alba Flores, quien recogió un premio honorífico en nombre de su padre, Antonio Flores.

En un discurso emotivo, Ramsay destacó la influencia decisiva de la cocina española en su carrera, con especial mención a Ferran Adrià y su legendario restaurante El Bulli. Ramsay, quien recibió el premio de manos del chef español Paco Roncero, comenzó disculpándose por su limitado dominio del español. Acto seguido, expresó su profundo agradecimiento a España por su contribución a la alta cocina mundial. Recordó su primera visita al país en 1995, cuando, con tan solo 25 años y como joven pinche pasó 48 horas en Roses (Girona) y tuvo la oportunidad de entrar en El Bulli, además de recorrer regiones como el País Vasco, Galicia e Ibiza.

"Me enamoré de este hermoso país allá por 1995, cuando era un joven aprendiz y me echaban a patadas de algunos de los mejores restaurantes del país. Estuve solo 48 horas en un pequeño lugar llamado Roses y entré a este restaurante llamado El Bulli. Incluso entonces, como un joven chef de 25 años, fui inspirado por lo que Ferran [Adrià] estaba creando y dejando como inspiración para todos nosotros".

El chef británico enfatizó cómo Adrià y la gastronomía española transformaron el panorama culinario internacional, reiterando una idea que ya había expresado previamente: que la cocina española es "tan importante como la francesa, pero sin la arrogancia":

"Quiero volver a ese momento para agradecerle a él y a España por quitarle el estigma de la arrogancia a la alta cocina, y allanar el camino para tantos chefs a continuación siguiendo sus pasos".

Esta no es la primera vez que Ramsay elogia la cocina española, a la que considera un referente global. Su intervención en la gala volvió a posicionar a España como epicentro indiscutible del boom gastronómico contemporáneo.

Gordon James Ramsay, nacido el 8 de noviembre de 1966 en Johnstone (Escocia, Reino Unido), es uno de los chefs más influyentes y mediáticos del mundo. Criado en Inglaterra tras una infancia marcada por la inestabilidad familiar, inicialmente aspiraba a ser futbolista profesional, pero una lesión lo llevó a estudiar gestión hotelera y a formarse en la alta cocina francesa con maestros como Guy Savoy y Joël Robuchon.

En 1998 abrió su primer restaurante propio en Londres, que rápidamente obtuvo tres estrellas Michelin, distinción que mantiene hasta hoy. Su grupo, Gordon Ramsay Restaurants, abarca decenas de establecimientos en todo el planeta, con un total histórico de 17 estrellas Michelin (actualmente conserva 8). Famoso por su temperamento exigente y directo, se convirtió en estrella televisiva con programas como la versión originaria de Pesadilla en la cocina o MasterChef , que lo han hecho célebre por su crítica implacable y su pasión por la excelencia culinaria.

Casado desde 1996 con Tana Ramsay, con quien tiene seis hijos, el chef combina su imperio gastronómico con filantropía y una carrera que lo ha posicionado como uno de los chefs más ricos y reconocidos globalmente.