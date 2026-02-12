Así ha reaccionado Isabel Pantoja tras saber que podría regresar a prisión

La revista Lecturas ha publicado esta semana en exclusiva que Isabel Pantoja podría regresar de nuevo a la cárcel si no puede hacer frente a una deuda de un millón diez mil euros que mantiene con Hacienda. La deuda que la tonadillera tiene con el banco por el impago reiterado de la hipoteca de Cantora podría desaparecer con la venta de la finca, pero Isabel Pantoja tiene otra deuda con Hacienda y, según la información de la citada revista, la Agencia Tributaria recurriría a la vía penal si la artista no soluciona sus problemas financieros.

En el programa Vamos a ver han desvelado cuál ha sido la reacción de Isabel Pantoja al conocer la noticia de la revista Lecturas. Kike Calleja ha contactado con el entorno de la artista, pudiendo confirmar que Isabel está muy preocupada con una hipotética vuelta a prisión diez años después de abandonar la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra.

“Me dicen que ha recibido la noticia con sorpresa y con preocupación en Canarias. Se enteró por televisión, se echó las manos a la cabeza y dijo “¡no puede ser!”, ha contado.

Kike Calleja ha aclarado que la intérprete de Marinero de luces no tiene constancia al detalle de sus asuntos fiscales, porque son personas de su máxima confianza los que se encargan de la gestión de su dinero y patrimonio. A ellos les ha pedido explicaciones para ponerse al día y saber cómo se encuentran sus problemas financieros.

“Le ha afectado bastante a su estado de ánimo porque además esta noticia le llega en un momento muy delicado por temas personales que nada tienen que ver con este asunto. Y hasta ahí puedo leer”, ha comentado el tertuliano de Vamos a ver.