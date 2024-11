Así ha reaccionado Kiko Rivera al embarazo de Isa Pantoja

Isa Pantoja ha anunciado en exclusiva en la revista Lecturas que está embarazada de su segundo hijo, el primero con su marido, Asraf Beno. El clan Pantoja sumará un nuevo miembro justo cuando las relaciones entre ellos están muy deterioradas por diferentes motivos. En la actualidad, la cantante no mantiene ningún tipo de relación con sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja.

El embarazo, que llega uno meses después de contraer matrimonio, se topa de frente con un ambiente de alta tensión en la familia. La influencer se siente abandonada por su madre adoptiva. En su última entrevista contó algunos detalles de su infancia en Cantora, donde no recibió el mejor de los tratos por parte de su tío Agustín y su abuela doña Ana. Por su parte, Kiko Rivera lleva varios años enfrentado con su madre por la herencia de su padre, el torero Paquirri.

Pese al ambiente de confrontación que existe en la familia Pantoja, Isa está radiante ante su nueva maternidad. “Este bebé es mi salvación”, recoge uno de los titulares publicados por la revista Lecturas.

La hija de Isabel Pantoja, de 29 años, ha explicado cómo se ha gestado su segundo embarazo. “¡Estoy embarazada de dos meses, nueve semanas! Ha sido una sorpresa, nunca pensábamos que iba a ser tan pronto. Ha sido después de lo de mi apendicitis cuando hemos dicho: ‘Vamos a intentarlo’. ¡Y fue a la primera! Después de la operación hubo dos ocasiones en la misma semana, y fue ahí. Estoy muy feliz”, ha contado en la exclusiva.

La colaboradora de Mediaset ha relatado cómo fue su reacción tras conocer la noticia del embarazo, el cual ha comparado con el de su hijo Alberto. “Me quedé un poco en shock, con miedo, como si fuera primeriza, me duró muy poco. Del primer embarazo creo que no era ni consciente hasta que no pegó la primera patada, con tantas preocupaciones que tenía. También me quedé un poco desubicada porque pensé: ‘Mi hijo ha tenido la oportunidad de conocer a mi familia. Y al final este bebé va a nacer sin culpa de nada, pero va a tener unas consecuencias en la vida. Que todo es por decisiones que he tomado como una persona adulta ya’”, ha expresado.

La felicitación de Kiko Rivera a su hermana Isa en Instagram. / INSTAGRAM

La reacción más sorprendente al embarazo ha sido la de su hermano Kiko Rivera, con el que no mantiene una buena relación. El dj ha dejado clara su postura en una story que ha publicado en las redes sociales. “Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud”, ha posteado.