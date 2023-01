El salseo de Shakira "llega" al Vaticano

Desde su estreno en la madrugada del 12 de enero no se habla de otra cosa en las redes sociales. La canción que Shakira con Bizarrap le ha dedicado a su ex Gerard Piqué ha generado un tsunami de reacciones, comentarios y memes a lo largo y ancho de internet.

Primero fueron los youtubers, los streamers en general y poco a poco se sumaron cientos de miles de cuentas en toda red social conocida. En poco menos de 24 horas el vídeo de Shakira y Bizarrap supera los 37 millones de visualizaciones. Los comentarios se cuentan por millones y no hay ya quien, a favor o en contra, haya opinado sobre la canción de Shakira y Bizarrap titulada por ahora Music Sessions #53.

De políticos al ¿Papa?

Puestos a buscar reacciones, la prensa le preguntaba esta mañana a la ministra portavoz del Gobierno por el vídeo, e Isabel Rodríguez "salía" del entuerto reconociendo que aún no lo había visto. Minutos después, ya lejos de la prensa compartía en redes un tuit en el que se la veía viendo el vídeo de la polémica en el coche.

Me preguntaron los periodistas si había escuchado la canción de #Shakira…No había tenido oportunidad. Ahora, sí 😉 pic.twitter.com/rr2njqtoYH — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) January 12, 2023

Y es que no hay quien se precie de estar en redes sociales que no haya comentado la polémica jugada de la colombiana. Hasta un neutro tuit del Papa Francisco ha sido interpretado como una reacción a la actuación de Shakira frente a su ex, juzguen si es o no un mensaje/reacción del Santo Padre a la canción:

Recordemos siempre que el modo en que tratamos al último y menos considerado entre nuestros hermanos y hermanas revela el valor que reconocemos al ser humano. — Papa Francisco (@Pontifex_es) January 12, 2023

El mensaje no ha pasado desapercibido para los usuarios que rápidamente lo han relacionado con el que sin duda ha sido el tema con mayúsculas de este aún breve 2023.