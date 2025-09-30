El resultado del 'selfie' de Aitana con el Rey en Barcelona

El Palacio de Congresos de Cataluña en Barcelona se convirtió este martes en foro de autoridades y personajes reconocidos con motivo de la gala de los Premios Vanguardia, evento anual organizado por el periódico La Vanguardia del Grupo Godó y que congregó a más de un millar de invitado.

La noche estuvo presidida por el rey, Felipe VI, que se desplazó a la capital catalana junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que coincidieron así con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde barcelonés, Jaume Collboni. El editor, Javier Godó, y su hermano Carlos Godó, presidente ejecutivo del grupo fueron los anfitriones de la gala.

La cantante barcelonesa Aitana Ocaña recibió el premio Vanguardia de Cultura por su ascendente trayectoria en la música comercial. Una de las imágenes de la noche fue el selfie de la artista con el Rey. Aitana conocía así en persona al monarca a quien le pidió posar juntos. Su frase en la foto compartida, "qué majísimo", con muchas exclamaciones y eses. La cantante a buen seguro que es seguida por la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía.

Este fue el resultado de ese seflie.

El selfie de Aitana con el Rey

La Casa Real ya se había hecho eco en redes de esa petición de la cantante al Rey y es la imagen que ilustra este compromiso en la agenda de Felipe VI.

Aitana (Sant Climent de Llobregat, Barcelona, 1999) emergió como un fenómeno generacional tras quedar en segundo lugar en la novena edición de Operación Triunfo en 2017, en La 1, cuando apenas tenía 18 años. Su carrera se disparó a través de su popularidad televisiva y demostrando gran talento para encabezar canciones que atrapaban a su generación. Spoiler, en 2019, ya la convirtió en figura de relieve, con la consolidación con Atrevida (2021). Anteriormente, Malo, con Ana Guerra debió acudir a Eurovisión en 2018, hubiera sido lo mejor paa la delegación española.

En el apartado personal ha sido pareja del actor Miguel Ángel Bernardeau y del cantana Sebastián Yatra. En la actualidad su amor es un conocdio influencer, Plex. Aitana es una de las artistas españolas musicales con mayor proyección y uno de los nombres internacionales más conocidos en estos momentos.