El romance de dos triunfadores del ‘Benidorm Fest’

Chanel Terrero está saboreando las mieles del éxito en su faceta musical con el lanzamiento de su disco Agua. La cantante de 32 años ha puesto su voz al servicio de Ennui, de la exitosa película de Disney Del Revés 2. “Ennui personifica el aburrimiento y es algo que no tiene nada que ver conmigo. De hecho, creo que eso es lo guay, ese fue el desfío”, ha comentado en los Cines Callao, donde ha tenido el lugar el estreno de Del Revés 2.

La que fuera representante de España en el Festival de Eurovisión está muy contenta con el rumbo que está tomando su trayectoria profesional. “La verdad es que me siento muy llena. Mi camino está siendo precioso. Muy bonito. Yo estoy disfrutando un montón. Hay gente que solo espera llegar a la meta, pero yo estoy viviendo el viaje”, ha reseñado.

En su caso el éxito profesional va ligando a un gran momento a nivel personal. Tras meses de rumores y de jugar al despiste, la cantante ha compartido alfombra roja con su novio, St. Pedro, uno de los participantes de Benidorm Fest 2024 que quedó a las puertas de la victoria final. A la pregunta de cuándo iba a confirmar su relación sentimental con Chanel, el cantautor ha sido bastante franco. “Lo que hay es lo que hay. Aquí no vamos a engañar a nadie. Cuando se comenzó a hablar sobre nosotros, había pasado muy poco tiempo. Pero el tiempo pasa, la gente se conoce y las cosas avanzan. Es lo normal”, ha añadido.

“Eso es lo que te puedo decir. El que lo quiera entender, que lo entienda. A buen entendedor, pocas palabras. Y no, no tengo miedo a que se tergiverse lo que digo. Porque desde que se empezó a hablar de nosotros, todo el mundo nos ha tratado muy bien”, ha manifestado el cantautor canario. St. Pedro ha elogiado el trabajo de su novia en la película Del Revés 2. “Como tengo información privilegiada, pude ver la película antes y su trabajo es espectacular. ¡Aunque ella es todo lo contrario del aburrimiento”, ha declarado.

Por su parte, St. Pedro está completamente volcado en su nuevo álbum, La vida que elegí, que salió al mercado tras su paso por Benidorm Fest. “Estuve en el Benidorm, luego lancé mi álbum La vida que elegí y desde entonces no he hecho otra cosa que trabajar. Estoy súper contento. Pronto lanzaremos una reedición, que incluye tres canciones nuevas, y el 22 de junio haré un concierto en la Sala Sol, en Madrid. Así que se vienen muchas sorpresitas. Tengo algunas colaboraciones, y una con una artista femenina. Pero, no, no es Chanel”, ha concluido.