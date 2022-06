Gerard Piqué ya tiene sustituta para Shakira

Tras anunciarse la separación de Shakira y Gerard Piqué, ahora se habla de una nueva ilusión del futbolista. Los rumores se separación comenzaron hace sólo unos días, y el sábado la cantante emitió un comunicado confirmándolo, pero todas las fuentes señalan a que la pareja podría estar haciendo vida por separado desde hace tres meses. De ahí que no sea una infidelidad la que haya puesto fin a su relación sentimental, rota al parecer desde hace tiempo. Sólo seguían conviviendo -sostienen- por el bien de sus dos hijos, Milan y Sacha.

El periodista Emilio Pérez Rozas en El Periódico afirma que la nueva 'amiga especial' de Piqué "es una joven rubia, de 22 años, que está estudiando y trabaja de azafata de eventos y camarera ocasional en Barcelona". Laura Fa apuntó en el programa Ya es mediodía de Telecinco que la chica es amiga de la novia de Ricky Puig, jugador del FC Barcelona: "Es importante, pero nadie se atreve a dar su nombre y ponerle cara".

José Antonio Avilés, por su parte, en Viva la vida corrobora la versión de que Shakira y Piqué rompieron en realidad hace tres meses, y que fue él quien no quiso acudir a un terapeuta de pareja para intentar arreglarlo. De ahí que se haya hablado de una "relación abierta", más por la crisis sentimental que llevaban tiempo arrastrando que por que ambos llegaran a ningún acuerdo. Este dado coonfirma la versión de Piqué que apunta más al "desgaste en la relación", y no a una deslealtad como se ha dicho días atrás.

"Piqué hacía tiempo que quería separarse, pero Shakira no. No puedo precisar qué relación tiene Piqué con esta chica, la camarera y azafata de eventos de 22 años, pero sí me consta que sentó mal a Shakira", ha declarado Lorena Vázquez en Ya es mediodía.

Por último, el paparazzi Jordi Martín ha entrado en directo en Sálvame desde Miami y ha confirmado que la relación, al parecer, comenzó a "enfriarse" en enero pasado, cuando la colombiana y el catalán hicieron un viaje a Orlando. A la vuelta, Piqué se negó en redondo a dejar ninguna puerta abierta a volver con la madre de sus hijos.

Lo que es un hecho es que el deportista ha abandonado el domicilio familiar en Esplugues de Llobregat y se ha comprado un impresionante ático en el centro de Barcelona, concretamente en la calle Muntaner, donde vivió un tiempo antes de conocer a Shakira. La artista, por su parte, podría estar planeando mudarse a Miami con sus dos niños para intentar esquivar, al menos de momento, la tormenta mediática.