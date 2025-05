La sorprendente historia de superación de la exconcursante de ‘Gran Hermano’, Chari Lojo

Gran Hermano ha celebrado hace unos días el 25 aniversario de su primera emisión en Telecinco. Muchos de los protagonistas que han pasado por la casa de Guadalix de la Sierra han hecho carrera en la televisión, mientras que otros han optado por otros caminos. Uno de los casos más curiosos es el de Chari Lojo, concursante de la duodécima edición del reality de convivencia.

La gaditana se ha alejado de los focos para asumir un cargo importante en la Administración Pública. No lo ha tenido fácil ya que para acceder a su puesto de trabajo ha superado hasta tres oposiciones, tal y como ha desvelado en unas entrevista para la revista Lecturas.

Chari Lojo, gracias a años de estudio y un esfuerzo encomiable, desempeña el cargo de jefa de la Delegación del Gobierno en Ceuta. En su trabajo ejerce un puesto de gran responsabilidad porque es la encargada de gestionar casi 12 millones de euros en un plan de empleo del Gobierno en Ceuta.

La exconcursante de Gran Hermano, que también opositó para la Guardia Civil, ha explicado cuál es su cometido en la Delegación del Gobierno en Ceuta. “Es un puesto complicado porque coordino un plan de empleo que gestiona una subvención de casi 12 millones de euros”, ha asegurado.

Actualmente compagina su trabajo en la Administración Pública con la carrera de Derecho, ya que su objetivo es dirigir un organismo público en la ciudad autónoma, donde reside junto a su pareja, Agustín, conocido por su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa.

Chari mira de reojo lo que acontece en la televisión, un medio al que no descarta volver en un futuro. La gaditana ha desvelado que le propusieron participar en la segunda edición de La isla de las tentaciones junto a su pareja, un riesgo que prefirió no asumir. El programa que más le llama la atención es Supervivientes, por lo que sería su opción preferente a la hora de regresar al medio televisivo.

“Es mi asignatura pendiente. En su momento tuve precontrato firmado, pero me ofrecieron también GH VIP y aunque era de reserva pensé ‘más vale pájaro en mano que cientos volando’. Me lancé a sabiendas que no iba a ganar. Así que tengo la espina de ir a Honduras”, ha añadido.