Quién es Teresa Seco, la amiga de Lola Lolita que participa en ‘Supervivientes’

Los influencers se han convertido en una parte más del mundo del espectáculo, la televisión y el cine. La exposición en las redes sociales atrae a muchos jóvenes que ven en ello una oportunidad de negocio y desarrollo profesional. Teresa Seco ha cumplido uno de sus sueños al contar con su propia comunidad de seguidores en las redes sociales y ahora afronta un reto de altura con su participación en Supervivientes.

Teresa Seco se expone a una de las aventuras más duras de la televisión con el fin de mostrarse aún más al público en un reality que implica una alta exigencia, tanto física como mental. Teresa, tras triunfar en las redes sociales compartiendo contenidos de belleza, moda y estilo de vida, quiere conquistar a los espectadores de Telecinco.

La joven valenciana, que cuenta con cerca de 400.000 seguidores en Instagram, encara su primera experiencia televisiva. Su perfil, conocido por muchos usuarios de las redes sociales, puede llegar a ser desconocido para una gran parte del público. Antes de convertirse en una figura reconocida de las redes sociales hizo sus pinitos como modelo.

¿Quién es Teresa Seco? La influencer, de 28 años, es una de las mejores amigas de Lola Lolita y Sofía Surferss. Más allá de la anécdota, Teresa Seco ha sabido construir una carrera sólida en las redes sociales gracias a contenidos relacionados con las últimas tendencias de moda o algunos trucos de belleza. Seco ha colaborado con reconocidas firmas de la industria de la moda, la belleza y la cosmética. Su estilo es sofisticado, pero accesible, de ahí que muchas de las prendas que promociona se convierten en éxitos de ventas en las tiendas.

Teresa se define a sí misma como una mujer "competitiva, perseverante y con mucho carácter", por lo que estamos ante un perfil idóneo para convivir en un entorno hostil y alejado de las comodidades a las que está acostumbrada en su día a día. Para ella, participar en Supervivientes es salir de su zona de confort y una oportunidad única para demostrar que detrás de ese rostro bonito se encuentra una mujer empoderada.

Teresa ha viajado a Honduras soltera y sin compromiso. Su última relación fue con el futbolista Jorge González Asensi, un deportista valenciano que ha militado en las filas del CD Eldense. En los últimos años, ha sido relacionada con el esquiador Joan Verdú, actual pareja de Laura Escanes. Sin embargo, la joven ha preferido centrar todos sus esfuerzos en su desarrollo profesional con el convencimiento de que el amor llegará a su vida en el momento oportuno.

La creadora de contenido cuida su imagen hasta límites insospechados. A lo largo de los últimos años, se ha sometido a diversas cirugías y retoques estéticos entre los que destacan sus labios carnosos y el aumento de pecho.