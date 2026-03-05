Así luce José Manuel Soto en el posado de 'Supervivientes' con la relación de sus 17 compañeros

Los presentadores de 'Supervivientes', con la incorporación de María Lamela junto a Ion Aramendi, Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda

El rugido del helicóptero resuena sobre el Caribe y a partir de las 21.45 en Telecinco se irán incorporando los concursantes de Supervivientes para ir a las playas de Cayos Cochinos, en Honduras, un año más. María Lamela se estrena como conductora desde la palapa, con Jorge Javier Vázquez en el plató.

El casting une rostros veteranos, nombres pujantes, algún récord deportivos y lazos complicados. Destaca la presencia de Gabriela Guillén, madre del hijo menor de Bertín Osborne, y del cantante sevillano José Manuel Soto.

Estos son los 18 participantes de Supervivientes 2026:

-Toni Elías: ex campeón del mundo de Moto2, cambia el asfalto por la arena, en un inesperado reto vital.

-Alba Paul: Tras conquistar la última edición de Pekín Express, la esposa de Dulceida llega con el cartel de una de las favoritas por su resistencia física y mentalización.

-Alberto Ávila: Atleta paralímpico, influencer. Es el primer participante con discapacidad del formato, con superación y competitividad.

Gabriela Guillén en el posado de 'Supervivientes'

-Gabriela Guillén: La empresaria paraguaya, protagonista en las portadas por su maternidad junto a Bertín Osborne, asegura ser una mujer “extremadamente competitiva”. Ahora le llega la oportunidad.

-José Manuel Soto. A sus 64 años el sevillano se presenta con esta osadía. No es nuevo en las latitudes ya que hace dos decenios participó en La selva de los famosos.

José Manuel Soto en su posado para entrar en 'Supervivientes'

-Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo: Nieto del memorable reportero de TVE Miguel de la Quadra-Salcedo, quiere demostrar que también ha heredado las cualidades de la familia.

-Marisa Jara: La modelo y empresaria sevillana regresa a la televisión tras superar problemas de salud. Va a dedicar a su hijo esta experiencia.

Marisa Jara en 'Supervivientes'

-Álex de Lacroix: Actriz de La que se avecina y activista LGTBI, llega también procedente de Pekín Express.

-Aratz Lacunza: Otro nombre deportivo con experiencia en realities ya que pasó por El Conquistador. Es un de los favoritos.

-Paola Olmedo: Saltó a las revistas por su relación con el hijo de Carmen Borrego. Ahora quiere ser protagonista por sí misma.

-Jaime Astrain: Exfutbolista y modelo, el actual compañero de Lidia Torrent llega con temple y tenacidad.

-Ivonne Reyes: Otra de las veteranas. La presentadora venezolana quiere volver al primer plano y su hijo Alejandro, presente durante años por su paternidad, será su gran defensor.

Ivonne Reyes en 'Supervivientes'

-Gerard Arias: Procede de La Isla de las Tentaciones. Tal como pasó con Montoya y Anita, aquí va a reencontrarse con su ex Claudia y con su amiga Maica.

-Claudia Chacón: Lo dicho, está aquí por la polémica de La isla. Es de otra isla, Mallorca.

-Maica Benedicto: Tras pasar por GH 19, asegura llegar con ilusión para compartir esta aventura junto a su amigo Gerard.

-Alex Ghita: Entrenador personal, por su físico debe dar momentos estelares en las pruebas.

-Ingrid Betancor: Periodista e influencer canaria, es esposa del ex futbolista y entrenador Ibai Gómez. También llega con potencial.

-Teresa Seco: Con una legión de seguidores en redes sociales, la modelo valenciana busca dar el salto definitivo a la televisión.