La tibia reaparición de Montoya que no aclara sus proyectos de futuro

La aventura de Supervivientes no acabó nada bien para Montoya. El joven sevillano, tras una tormentosa salida de La isla de las tentaciones, ponía rumbo a Honduras con el viento a favor. Del reality de supervivencia salió hace más de un mes con un perfil bajo. Montoya no estuvo presente en el debate final de Supervivientes por prescripción médica debido a un colapso. A partir de entonces optaba por alejarse de los focos y refugiarse junto a su familia en Utrera. Con Anita Williams mantuvo una relación de altibajos en Honduras, quizás con más buenos momentos que malos, pero finalmente tomaron caminos separados y hasta la tiene bloqueada en el móvil.

Los reporteros se agolpaban en Utrera para conocer noticias sobre el estado de Montoya. El pasado fin de semana los medios captaron unas imágenes en las que el sevillano aseguraba que estaba mejor, pero que prefería ir poco a poco. De esta manera, el domingo confirmaba su regreso a la esfera pública. “Flamencos, estamos de vuelta. Nos vemos mañana a las 20:00 horas, aquí. He vuelto”, dijo para regocijo de sus seguidores.

Montoya cumplió con su palabra y no faltó a la cita en las redes sociales, una aparición que tenía lugar un día antes de su 32 cumpleaños. “Porque os lo merecéis, yo creo que es el mejor lugar para ustedes, creo que este es el mejor sitio y el que va acorde con mi esencia. Mentiría si te dijera que estoy como ese chico que entró en Honduras radiante de felicidad porque al final el cariño ha sido mi cura, el cariño vuestro fue el que me incitó a vivir esta experiencia. Sí que es verdad que estoy mejor y aprovecho para dar las gracias a todo el equipo de profesionales”, ha comenzado diciendo.

El exconcursante de La isla de las tentaciones ha reconocido que llegó a un momento en el que su cabeza no podía más. Parar se convirtió en una obligación para su salud mental. “He tenido que parar porque todo no vale. Mi cabeza ha dicho basta pero bueno, creo que también lo he dicho muchas veces. Si algo tengo es que repito mucho las cosas pero las repito porque es la realidad que siempre he ido contando. Lo que me pasó, le ha podido pasar a miles de personas. Todo el mundo se enamora y a muchos le ponen los cuernos pero no a todos les pasa que se haga viral. Estás expuesto en un programa pero que se haga eco el mundo, sobre todo de un sufrimiento que pasé”, ha explicado.

Una de las 'stories' que ha compartido Montoya tras su regreso a las redes sociales. / INSTAGRAM

El sevillano ha comparado su situación con la salida del sol. “Ahora mira, me lo está diciendo la madre naturaleza, está saliendo el sol y Montoya va donde brilla y creo que lo merecéis y es el momento de seguir brillando, seguir creciendo, aprendiendo. Más que nunca. Gracias porque lo mejor está por venir”, ha finalizado.