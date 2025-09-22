Tom Holland, hospitalizado por una caída mientras rodaba lo nuevo de 'Spiderman'

La producción Spider-Man: Brand New Day (Spiderman: un nuevo día, aunque para España no está previsto en principio la traducción del título), la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland como el popular superhéroe, se ha visto sacudida por un accidente con el actor protagonista y una doble.

El intérprete británico de 29 años sufrió una aparatosa caída durante el rodaje de una escena de acción el pasado viernes, en Leavesden Studios, en el área Watford, a las afueras de Londres. Según informa la prensa británica Holland sufrió una conmoción cerebral leve tras golpearse la cabeza en esa caída. Para observar las secuelas del traumatismo se le trasladó de forma urgen al hospital. El rotativo The Sun informa que una doble de acción que intervenía en la escena también resultó herida y fue trasladada también al hospital.

Aunque las últimas noticias sobre el estado de salud de Holland son tranquilizadoras, los médicos han recomendado reposo y más tiempo de observación. Este incidente ha obligado a suspender temporalmente el rodaje de esta superproducción que asciende a unos 175 millones de euros.

Dominic Holland, padre del actor, confirmó en una gala benéfica en Lodres la noche del accidente que su hijo estará fuera del set "por un tiempo" por precaución, por lo que el rodaje proseguirá con otras escenas previstas sin el intérprete que hace de superhéroe.

Tom Holland ha sido visto poteriormente acompañado de su prometida y coprotagonista, como MJ, Zendaya.

Este rodaje es el de la cuarta cinta de Hollard como Peter Parker tras los éxitos de Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: lejos de casa (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021). Este último estreno de la saga recaudó más de 1.900 millones de dólares.

Esa nueva entrega, dirigida nuevamente por Jon Watts y producida por Marvel Studios y Sony Pictures, prosigue con los sucesos del anterior capítulo y ha generado gran expectación.