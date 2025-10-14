La tragedia familiar de Sonia Monroy tras llegar de ‘Supervivientes All Stars’

Sonia Monroy ha sufrido un duro varapalo nada más llegar de honduras debido a su participación en Supervivientes All Stars. La televisiva ha perdido a su hermana por un cáncer terminal que arrastraba desde hace tiempo. Hace unos días, Sonia Monroy contaba en el programa ¡De viernes! el mal trago por el que estaba pasando su familia. “Estoy pasando por el peor momento de mi vida, porque la mamá de Alba está con un cáncer terminal. Mi hermana se muere”, desvelaba en el programa de Telecinco.

La actriz se ha derrumbado en el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. “No quiero entrar en detalles porque duele demasiado, a mí y a toda mi familia. Pero sí, mi hermana tiene un cáncer terminal”, aclaraba. Sonia reconocía en el programa que iba a viajar a Barcelona para despedirse de su hermana Mari Ángeles.

Finalmente, Mari Ángeles ha fallecido a causa del cáncer terminal que padecía. Sonia le ha dedicado unas bonitas palabras en Instagram para mitigar su profundo dolor. “A veces el destino no nos quita el camino… Solo nos cambia el rumbo para llevarnos donde el alma debe estar. No era en una isla donde debía seguir luchando, era contigo, hermana, para tomarte de la mano y decirte adiós antes de que el cielo abriera sus puertas para ti”, ha empezado su escrito.

“Tu partida me ha destrozado, pero tu recuerdo será mi fuerza para seguir adelante. Prometo cuidar de tus hijas como si llevaran tu corazón latiendo en el mío con la misma fuerza y valentía que tú nos mostraste tener”, continúa su desgarradora carta.

Mari Ángeles ya descansa en el cielo junto a sus familiares. Sonia está convencida de que le brindarán el mejor de los recibimientos. “Hoy nuestros cuatro ángeles estarán esperándote en las puertas del cielo, para recibirte con todo su amor. Vuela alto, mi guerrera eterna, que desde la tierra seguiré amándote hasta volver a encontrarnos. Te querré por siempre hermana. Ahora ya descansa en paz”, ha concluido.