La última hora del estado de salud de José Luis Gil

José Luis Gil continúa recuperándose del ictus que sufrió en noviembre de 2021. El actor de La que se avecina ha recibido numerosas muestras de cariño y apoyo desde que su vida cambiase por completo debido a ese duro revés. A lo largo de todo este tiempo, su familia se ha encargado de trasladar la última hora de su estado de salud, con varias fotografías que han ido compartiendo en las redes sociales. Al mismo tiempo, se han encargado de callar los rumores sobre un posible regreso a la interpretación.

Irene Gil, su hija, ha compartido una nueva fotografía del actor que aparece con aspecto mejorado en compañía de su nieta. La familia del intérprete no quiere hablar de plazos, ya que están enfocados en el día a día de su recuperación, una dura batalla que se acerca a los tres años.

“Parece que vuelven los rumores, aquí seguimos, ¡vivo! Orgulloso de su nieta, no me extraña, ¡es una crack! Contento por la tregua que nos está dando el verano, el calor no es lo suyo, es más bien de lluvias y tormentas. ¡Feliz verano a todos!”, ha posteado.

La vida del querido actor de La que se avecina no ha sido la misma desde que el ictus se cruzó en su camino. En el mes de noviembre se cumplirán tres años de un infarto cerebral que le mantuvo ingresado en la UCI del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Desde que le dieron el alta, el actor y su familia están volcados en el proceso de recuperación. “Cada día un poco más lejos, cada día un poco mejor”, publicaba Irene hace unos meses.