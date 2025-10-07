Última hora del estado de salud de Raphael tras dos conciertos aplazados

El cantante Raphael ha tenido que suspender dos conciertos previstos. El primero de ellos fue en Zamora, el 26 de septiembre, y este pasado sábado el de la Plaza de Toros de Murcia. Ambas cancelaciones, que se aplazan a otra fecha, ha sido motivadas por una bronquitis que impiden al linarense a afrontar sus recitales con la exigencia vocal que se precia. Desde su equipo, se ha enfatizado el compromiso con la salud del artista, quien a sus 82 años prioriza una recuperación plena antes de retomar el escenario para evitar recaídas.

En un gesto de transparencia su hijo Manuel ha explicado de forma tranquilizadora que Raphael se encuentra bien en general, recuperado del linfoma que se le detectó en diciembre y que ahora avanza favorablemente en la convalecencia de una fuerte bronquitis, atribuyendo el episodio a una afección respiratoria común que afecta a gran parte de la población ahora que bajan las temperaturas.

Martos subrayan que actuar podría agravar el cuadro que padece, así que se impone la prudencia.

Más allá de esta contingencia temporal, el hijo de Raphael ha restado dramatismo a la situación, describiendo el malestar como un resfriado estacional que no reviste gravedad, y ha recordado el reciente diagnóstico de un linfoma cerebral a finales de 2024, del que el artista se está haciendo seguimiento médico sin complicaciones actuales. Raphael, conocido por su tenacidad y su deseo inquebrantable de conectar con el público, comprende la necesidad de estos aplazamientos, aunque anhela una pronta vuelta a los escenarios.

El apoyo incondicional de su familia, encabezado por su esposa Natalia Figueroa y sus hijos, ha sido clave en este proceso, proporcionándole el equilibrio emocional necesario para sobrellevar estos retos con optimismo, en un recordatorio de que, incluso en la adversidad, el legado de un artista como él se fortalece con la cercanía de los suyos.