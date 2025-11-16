EL TIEMPO
Las variantes para una sobremesa diferente con los Licores del Mono

Los nuevos sabores acompañan a las sobremesas de cara a las fiestas familiares

Las variantes de Licores del Mono
Alberto Ortega

16 de noviembre 2025 - 07:05

Entre los sonidos navideños más españoles se encuentra el “rin rin” de la adornada botella de Anís del Mono, el licor clásico de origen en Badalona y que ahora se elabora en El Puerto de Santa María.

Al anís clásico, acompañante de dulces y villancicos, la marca centenaria tiene en los estantes nuevos sabores con Licores del Mono. De cara a las próximas fechas se encuentra este trío para las sobremesas familiares, con aire desenfadado sin renunciar a la imagen de siempre.

Por un lado está la Verbena de limón, elixir refrescante con su estallido ácido-mentolado que evoca fiestas de siempre y que se deja caer en un mojito helado, solo o con hielo para animar la fiesta.

También está el Antojo de galleta, capricho goloso con aroma a horno navideño, con notas tostadas y caramelizadas, ideal, por euemplo, para un carajillo que convierte así el postre en un ritual diferente.

Y otra opción, el Sarao de hierbas, rebelde silvestre con toques cítricos y amargos que invita a tomarlo en chupitos fríos, perfecto para quienes en cada brindis tienen una excusa para celebrar los buenos momentos entre amigos y familia.

Espíritu mediterráneo con aire de fiesta nuestra y con la intención de “dar vidilla” a la sobremesa.

“Dale Vidilla” es una invitación para paladares festivos. Los licores están en infinidad de establecimientos y bares y está también disponible en www.osborne.es, Licores, envueltos en las botellas esmeriladas que suenan a Navidad. Sobremesas de polvorones, turrones y el dulce sabor de los destilados de Anís del Mono y sus nuevas varientes. Tradiciones con guiños modernos. saraos donde el limón chispea como fuegos artificiales, la galleta da cariño como el abrazo de una tía y las hierbas hacen despertar debates entre amigos.

