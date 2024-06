La venganza de Marta Hazas: defecó en el patio del colegio cuando la expulsaron del coro

Los actores Álex González y Marta Hazas han sido los protagonistas del arranque de una nueva semana en El Hormiguero. Ambos han acudido al programa de entretenimiento de Pablo Motos para hablar de su nueva serie, Desde el mañana, que se estrena este miércoles 12 de junio en Disney+.

Marta Hazas ha desvelado las claves de su última serie, Desde el mañana. “Es un thriller de ocho capítulos que se estrena este miércoles en Disney+ y la premisa es que mi personaje se está mudando, con lo que estresan las mudanzas, y en la despensa de su casa hay una piedra, una especie de material, que al tocarlo ve su futuro. Y ve una cosa muy chunga, la muerte de su hija. Y en todo este trámite interviene el personaje de Álex, que es policía, y es el único que me cree porque él ha tenido esta vivencia antes. Él no ha visto cosas del futuro, pero lo ha vivido en su familia”, ha explicado.

La intérprete ha contado a Pablo Motos su experiencia personal con una vidente cuando era una niña. “Sí, fui una vez con mi madre cuando era pequeña, pero no adivinó nada. Me empezó a decir que si tenía muchos hermanos y soy hija única, que era claramente una persona muy de ciencias y no soy nada de ciencias. O sea, todo lo que decía, era lo contrario”, ha rememorado.

Desde el mañana ha sido rodada durante cuatro meses en Bilbao. Allí los actores aprovechaban sus ratos libres de forma muy diferente. Marta se iba de pinchos por la ciudad, mientras Álex optaba por hacer deporte, aunque al final consiguió arrastrar a la actriz cántabra. “Somos un tándem perfecto y nos equilibramos a la perfección en esto. Entonces, yo hacía un afterwork con Denisse, la otra actriz, y unas amigas que estaban en producción, con las que me iba de pinchos y me tomaba unos vinitos después del rodaje. Sin embargo, Álex me llevó por el buen camino y me apunté al gimnasio en Bilbao y ahora me he hecho adicta al pilates con máquinas y lo he mantenido en Madrid. Entonces, eso se lo debo a Álex y le quiero en todos mis proyectos para sentirme saludable”, ha añadido.

La anécdota más destacada de la entrevista fue la historia de Marta cuando la expulsaron del coro del colegio cuando tan solo tenía 3 años. “A mí me dijeron que cantara una canción en parvulitos y canté una canción protesta que cantaban mis padres, que escuchaban a Chiquetete, Ramoncín... Entonces, me echaron y como venganza cagué en el patio del colegio. Cagué literal y me llevaron al psicólogo del colegio que dijo que yo estaba psicológicamente bien porque había hecho lo que pensaba, que mierda para ellos”, ha recordado.