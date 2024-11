Víctor Elías, un ‘juguete roto’ que ha enderezado Ana Guerra

Víctor Elías ha vuelto a ser noticia tras su flamante boda con Ana Guerra. El que diera vida al personaje de Guille en Los Serrano ha contraído matrimonio con la cantante en una ceremonia íntima que tuvo lugar en la ermita de la Virgen del Puerto. El convite, en el que no hubo alcohol, se celebró al día siguiente en la Finca Prados Moros de la Sierra de Guadarrama. Allí se juntaron varios de sus compañeros en la mítica serie de Telecinco como Belén Rueda, Fran Perea, Natalia Sánchez, Adrián Rodríguez o Andrés de la Cruz.

Ahora, Víctor Elías ha encauzado su vida profesional hacia el mundo de la música, una pasión que comparte con su mujer, Ana Guerra, que empezó a despegar en su carrera musical gracias al impulso de Operación Triunfo. El productor ha escrito un libro que sale a la venta este miércoles 27 de noviembre. Bajo el título Yo sostenido: Historia de un juguete casi roto, la publicación relata los episodios más duros de su vida, entre ellos como el alcochol ha destruido parte de su familia.

En una entrevista que ha concedido a El Mundo, Víctor Elías ha hablado sobre las adicciones que tuvieron sus padres, ambos fallecidos, y su oscuro episodio con las drogas hace unos años. “No tengo ningún tipo de rencor hacia ellos, porque luego yo me he visto ahí, en lo profundo de la adicción, y lo único que puedo hacer es alabarles porque aun así lograron criarme y, con todas las imperfecciones, hacerme sentir querido”, ha contado sobre la adicción al alcohol de sus progenitores.

El actor, con 13 años, denunció a su madre logrando que perdiera su custodia. “El juez hizo algo que me sorprendió y ahora sé que fue la mejor decisión, me mandó a vivir con mis tíos. Mi madre nunca me perdonó aquello”, ha recordado.

El productor musical probó por primera vez la cocaína cuando tenía 20 años. A partir de ese momento entró en un túnel sin salida. “Llegó un momento en que me pasé cuatro días en casa sin comer ni dormir. Solo, raya, piano, raya, piano, raya…”, ha señalado. Aunque tuvo alguna recaída logró salir de ese mundo con la ayuda de su familia. “Yo solo no hubiera conseguido salir, seguiría metiéndome o estaría muerto”, ha confesado.