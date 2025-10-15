Victoria’s Secret Fashion Show 2025: dónde ver en directo, horario, modelos y artistas confirmados

Tras su esperado regreso en 2024, Victoria’s Secret vuelve a desplegar sus alas con una edición que promete hacer historia. Este año, la firma estadounidense redobla su apuesta por la inclusión, la diversidad y la modernidad, con un espectáculo que no solo celebrará la moda y la música, sino también una nueva era de la marca.

Tras cuatro años sin pasarelas, el icónico desfile regresó el año pasado y este 2025 busca consolidar su renacimiento con una estrategia global destinada a captar una gran audiencia internacional.

Horario y dónde ver el Victoria's Secret Fashion Show 2025

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se celebrará este miércoles 15 de octubre en Nueva York, a las 7:00 p.m. (hora local). Los espectadores de España podrán disfrutarlo en la madrugada del 15 al 16 de octubre a la 1:00 a.m.

El show contará con retransmisión en directo con público. Podrá seguirse a través de los canales oficiales de Victoria’s Secret en YouTube, Instagram y TikTok, además de las plataformas Amazon Prime Video y Amazon Live.

Media hora antes del desfile, comenzará la esperada ‘Pink Carpet’, una alfombra rosa que servirá de antesala al evento con entrevistas exclusivas, imágenes del backstage y la llegada de las modelos.

Modelos confirmadas

La pasarela reunirá a iconos históricos y nuevas figuras que representan la nueva filosofía inclusiva de la marca. Entre las confirmadas destacan Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, Lily Aldridge, Candice Swanepoel, Alex Consani, Yumi Nu, Anok Yai y Joan Smalls.

Con esta combinación, Victoria’s Secret reafirma su compromiso con la diversidad y la representación real, alejándose de los estereotipos que en el pasado generaron controversia.

Actuaciones musicales de lujo

El desfile volverá a ser también un gran espectáculo musical. Este año contará con la participación de artistas internacionales de distintos géneros, reforzando la apuesta por la multiculturalidad. Entre las actuaciones confirmadas se encuentran Karol G, Madison Beer, Missy Elliot y el grupo surcoreano TWICE.