"Estoy viendo a nuestro padre", el reencuentro entre hermanos de El Cordobés

Tras cumplir su deseo, su sueño personal, de ser abrazado en público por su padre, reconocido desde 2016, nadie puede discutir el 'happening' emocional montado este martes por Manuel Díaz El Cordobés para agradecer todo lo sucedido en los últimos meses, con la empatía de los medios, entendiendo lo sucedido.

El Cordobés hijo, en una charla en el Espacio Zenit, en Madrid, ha querido escenificar ese agradecimiento y el cúmulo de emociones a lo largo de una intervención de hora y media en un extenso monólogo reflexivo a cargo del diestro, presentador televisivo ocasional y 'coach' en potencia.

Entre los momentos más emocionantes de la intervención estuvo su recuerdo cuando en 2017 conoció a su hermano menor, Julio, el hijo menor de Manuel Benítez y Martina Fraysse. "Julio quiere reconocerte", le pidieron, a lo que accedió con incertidumbre, Al ver su reacción comprobó que había conexión entre hermanos. "Se quedó impactado. Estoy viendo a nuestro padre, lo estoy viendo en ti, los gestos, las manos", decía asombrado Julio, que también en el mundo artístico lleva el sobrenombre de El Cordobés.

Finalmente el diestro ha accedido a las preguntas de los medios y ha expresado que la herencia no es un problema y entiende a los sentimientos de su padre en su momento. "El tiempo cura todas las heridas".

Hay que "vivir el momento", es lo que subraya Díaz, no son circusntancias ahora de reproches y preguntas a su padre. "Yo me he contestado tantas preguntas al verlo", ha admitido.

"Si me veis feliz, vosotros seréis felices", ha expresado el maestro en esta mañana.