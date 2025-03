El zasca de María del Monte a Pablo Motos al tratar el robo en su casa por el que se investiga a Antonio Tejado: "¿A ti te quedaría trauma?"

María del Monte acudía este miércoles a El Hormiguero tras recibir la Medalla de Andalucía de las Artes. La cantante, fiel a su espontaneidad, recreó al inicio del programa con Pablo Motos su momento bailando por sevillanas con el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Ramón Aguirre, antes de dar paso a la entrevista. El primer tema que introdujo el presentador valenciano fue su sonada 'cobra' a su mujer, la presentadora de Canal Sur, Inmaculada Casal, tras la gala del Día de Andalucía. "Nosotras tenemos nuestros códigos, no tiene nada que ver con que se trate de una relación homosexual", aseguró la sevillana, quien ha defendido su derecho a no mostrarse cariñosa en público.

A continuación, la conversación continuó ligada a otros aspectos más duros de la vida personal de la artista durante los últimos años. María del Monte habló con naturalidad sobre la importancia de ir a terapia y confirmó que ella había acudido a profesionales después de la pérdida de dos de sus hermanos y de su madre en apenas 14 meses. "Ya venía con una mochila de vida muy completa. Esa mochila llega un momento que pesa y se clava en los hombros. Hay que sacar cosas y, si no eres capaz tú solo, para eso están los profesionales", manifestó la cantante.

La intérprete de Cántame contó cómo se había refugiado en la música y en sus más allegados para salir del trance. "Estoy rodeada como nadie, puedo presumir de pareja, de amigos y familia como nadie en el mundo", asegúro del Monte. No obstante, María del Monte se refirió a otro duro momento en su vida, en lo que podría ser una alusión velada al robo sufrido en el domicilio que comparte con Inmaculada Casal: "Si cuando estás sacando la cabeza del agua, llegan y te hunden otra vez...".

"Es un tema del que no hablo", dice sobre el asalto a su chalé

Pablo Motos no perdió la oportunidad de preguntarle abiertamente sobre esta cuestión, un hecho que hizo cambiar el tono de la entrevista. "Es un tema muy desagradable. Un tema del que no hablo. Aquello ocurrió e intentamos superarlo", afirmó la cantante on rotundidad. No obstante, el presentador quiso lanzarle una pregunta más directa: "¿Te queda algún trauma después de eso?", consultaba. A lo que María del Monte replicaba con otra pregunta: "¿A tí te quedaría?". "Sí", respondía el valenciano a su invitada. "Pues entonces no me preguntes", ha zanjado la sevillana, tratando de desviar la atención sobre el tema.

El asalto al chalé de María del Monte e Inmaculada Casal se produjo la madrugada del 25 de agosto de 2023. Seis meses más tarde, el sobrino de la cantante, Antonio Tejado, sería detenido por su presunta participación en el crimen en calidad de autor intelectual. El juzgado de instrucción número 16 de Sevilla decretó entonces prisión preventiva para él y otros cinco investigados, hasta su puesta en libertad el 20 de mayo de 2024.

La Guardia Civil sostiene que Antonio Tejado actuó como cooperador necesario para el asalto en que se sustrajeron joyas de la popular cantante por valor de 48.000 euros. En su declaración, Tejado se exculpó de su participación en el crimen y negó haber facilitado información a la banda criminal relativa al funcionamiento de la alarma y las cámaras de seguridad del domicilio de su tía. Sin embargo, la investigación deduce que Tejado mantuvo reuniones y contactos telefónicos con los asaltantes y con su tía. Incluso la geolocalización de su teléfono lo sitúa a él y su amigo, el ciudadano ruso Arserny Garibyan, alrededor del chalé de la cantante durante las horas previas al robo.