Un nuevo investigado en el robo a María del Monte niega ante el juez su participación

Un nuevo investigado por el asalto al chalé María del Monte e Inmaculada Casal, ocurrido en la madrugada del 25 de agosto de 2023, ha negado este viernes su participación en el robo en su declaración ante el juez que investiga el caso, mientras que otros dos investigados se han acogido a su derecho a no declarar.

El nuevo investigado que ha comparecido en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevill es C. M. C. R., que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado defensor. La Guardia Civil sitúa a este imputado, que tiene antecedentes por robo o hurto de vehículo, lesiones y detención por una requisitoria, como una de las personas que mantuvo una reunión la tarde del 23 de agosto -dos días antes del asalto- con Antonio Tejado y su amigo, el ciudadano ruso Arseny Garibyan, en un bar junto a la Jefatura Superior de Policía de Blas Infante. El último atestado de la Guardia Civil considera que C. M. C. R. sería uno de los "autores materiales" del asalto a la vivienda de María del Monte, ya sea por haber sido uno de los individuos que accedieron al interior de la vivienda o que se encargara de la vigilancia exterior o el transporte y la espera para la posterior huida de los otros investigados, y para ello apunta que la madrugada antes del robo, el 24 de agosto, su teléfono y el del ciudadano ruso Arserny Garibyan, sus teléfonos se posicionan en la zona de la vivienda próximo al chalé de la popular cantante, donde el ruso perdería incluso el terminal.

En su descargo, C. M. C. R. ha declarado que esa tarde del 23 de agosto se hallaba celebrando un "cumpleaños" en ese bar junto a la Jefatura cuando coincidió con el ruso y el sobrino de María del Monte, a los que únicamente saludó, negando de esta forma su participación en cualquier acto de preparación del robo.

Sobre el posicionamiento de su teléfono esa misma noche en Gines, el investigado lo atribuye a que continuaba de celebración y esa noche estuvo en un conocido bar de Gines tomando copas. Ya en la tarde del 24 de agosto, unas doce horas aproximadamente antes del asalto en el chalé de Gines, el teléfono móvil de este mismo investigado vuelve a situarse en la zona de Gines donde se ubica la vivienda de María del Monte, en concreto entre las 15:54 y las 16:24 horas, e incluso recibe una llamada vía Whatsapp de Antonio Tejado a las 16:52 horas, con una duración de casi cinco minutos.

Tejado le llamó para que le indicara un "sitio bueno para comer" en la playa de Sanlúcar

El investigado ha dicho que en esa llamada el sobrino le preguntó "por un sitio bueno para comer" en Sanlúcar de Barrameda, donde veranea, porque tenía previsto ir al día siguiente con su pareja, ha aclarado C. M. C. R., que también ha afirmado que la madrugada del robo no se movió de la barriada de Sevilla Este, por lo que ha negado tanto su participación en los actos de preparación del asalto y en el robo mismo. Ha rechazado el supuesto apagón de su teléfono coincidiendo con el asalto, algo que ha atribuido a que posiblemente se quedó sin batería.

Por su parte, los otros dos imputados que han comparecido este viernes ante el juez se han acogido a su derecho a no declarar. Uno de ellos es J. F. N. D. -que cuenta con diez antecedentes previos por delitos de robo, lesiones, amenazas, homicidio en grado de tentativa y daños, entre otros-, quien según la Guardia Civil sería la persona que dirigió el grupo que entró en el chalé de María del Monte e Inmaculada Casal, y que "recibió la proposición de su ejecución" por parte del ciudadano ruso.

Además, esta persona sería una de las que habría participado la misma tarde del 25 de agosto, después del robo, en el desmontaje de algunas de las piedras preciosas que tenían las joyas sustraídas, dado que una parte del botín del asalto en la vivienda de María del Monte, en el que la banda logró llevarse relojes y joyas valorados en un millón de euros, fue vendida la misma tarde del robo por 48.000 euros a un conocido receptador de la barriada de Torreblanca.

En este sentido, los investigadores recuerdan una intervención telefónica practicada a los sospechosos, en las que uno de ellos pregunta "¿cuánto os queda?", a lo que el ahora investigado J. F. N. D. responde: "Aquí estoy quitando (inaudible) .... y quitando las piedras", "¿No estás escuchando los porrazos?". Y el primero afirma: "Están quitando las piedras..., pues venga entonces". En la conversación se escucha a varias personas hablar de fondo y a J. F. N. D. refiriéndose a los golpes: "Mira cómo suena, mira", oyéndose el golpeo de piedras sobre una superficie. En ese momento están posicionados en la misma antena repetidora, cerca de Torreblanca, varios de los detenidos por el robo en la casa de María del Monte, entre ellos el ruso Arseny Garibyan.

El tercer investigado que tampoco ha querido declarar es A. J. R. R., quien en la madrugada del 25 de agosto recibió una llamada de J. F. N. D., en la que le dice que "van a ir a eso", una expresión que la Guardia Civil interpreta como que iban a perpetrar el robo en la casa de la cantante. Para la Guardia Civil, A. J. R. R., que tiene siete antecedentes anteriores por delitos de robo, estafa, lesiones y tráfico de drogas, entre otros, participa en los actos "previos y posteriores preparatorios e indispensables para la perpetración de los hechos, siendo miembro del grupo criminal investigado, donde queda constancia de que ocupa una posición activa, teniendo pleno conocimiento" del asalto. Es más, los agentes consideran que A. J. R. R. sería la persona de confianza -conocido en el argot policial como "machaca"- del otro investigado.