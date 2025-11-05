De 30 años de cárcel a cuatro años y medio, la rebaja de la condena por abusar de tres niñas "con el pretexto de jugar"

La Audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a un joven que se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de 30 años de prisión por haber abusado de tres hermanas menores de edad entre los años 2007 y 2012, hechos por los que fue detenido en el año 2022 y quedó en libertad provisional a la espera de este juicio. La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia ha impuesto finalmente, tras el acuerdo alcanzado entre las acusaciones y la defensa, una condena de cuatro años y medio de cárcel, al apreciar las circunstancias atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas. La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, contempla además indemnizaciones para las víctimas de 14.000, 2.000 y 1.000 euros -cantidades que el acusado ya había puesto a disposición del tribunal-, respectivamente, pero el condenado no tendrá que entrar en la cárcel porque las penas individualmente analizadas por cada uno de los tres delitos no supera los dos años. En cualquier caso, el fallo le impone la medida de libertad vigilada a cumplir con posterioridad a las penas de prisión durante cinco años.

La sentencia recoge como hechos probados que el acusado, J. C. A., y que actualmente tiene 36 años, era hijo de los propietarios de una finca de San Juan de Aznalfarache donde las tres hermanas pasaban todas las tardes, ya que sus familiares eran los guardeses de la finca y los padres no podían hacerse cargo de las menores por cuestiones laborales.

Entre los años 2007 y 2012 -cuando las niñas tenían entre seis y diez años-, aprovechó esa coyuntura y tener una edad superior a las niñas, para "con el pretexto de jugar con ellas, con ánimo libidinoso y atentando contra su libertad sexual, llevar a cabo con las niñas diferentes actos de naturaleza sexual". Así, el procesado agredió y abusó de las menores, llegando incluso a una de ellas a amenazarla con "atarla y tirarla al río o matarla" si contaba a alguien las agresiones sexuales. Algunos de los abusos tuvieron lugar en el gallinero, el trastero o en una explanada que utilizaban para jugar al fútbol.

La Fiscalía imputaba a J. C. A. un delito continuado de agresión sexual y otros dos delitos continuados de abusos sexuales. Por el primero de los delitos reclamaba una condena de 15 años de cárcel, mientras que por los otros dos reclama otras penas de 12 y tres años de prisión, respectivamente, lo que hacía un total de 30 años. Por su parte, la acusación particular que ejercen las víctimas elevaba la petición de condena hasta los 36 años de prisión y solicita una indemnización de 70.000 euros.

Tras su arresto, en 2022, el detenido quedó en libertad al carecer de antecedentes penales y no apreciarse riesgo de fuga, aunque con la obligación de comparecer ante la autoridad cuando sea requerido. Según fuentes del caso, los relatos de las tres víctimas eran bastante coherentes y no se ha percibido en su testimonio ningún acuerdo previo en sus versiones.

En su momento, los investigadores consideraron que había indicios suficientes que acreditan que los hechos se produjeron como aseguran las tres víctimas. Por la zona cercana a la finca donde ocurrieron los hechos aparecieron pintadas contra el presunto autor de estos delitos, al que se refieren como “violador de niñas”, añadieron las mismas fuentes.