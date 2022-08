Adelantan a diciembre el juicio que originó el amparo del Constitucional por los señalamientos tardíos

El Juzgado de lo Social 11 de Sevilla ha adelantado al 1 de diciciembre el juicio señalado en un primer momento para noviembre de 2024 y posteriormente para abril de 2023 que originó el recurso de amparo sobre los señalamientos tardíos ante el Tribunal Constitucional presentado por el abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal. Según el letrado, la nueva fecha está anunciada en la sede judicial electrónica, un adelanto que considera "consecuencia de la admisión del recurso de amparo por parte del Constitucional".

El 24 de junio de 2021, Sánchez Bernal presentó una demanda laboral ante el Juzgado de lo Social Número 11 de Sevilla donde reclamaba a la Hispalense una indemnización por daños y perjuicios para su cliente por "incumplimiento de la formalización del contrato postdoctoral". El juzgado admitió la demanda y, en un decreto de 13 de julio, señaló el acto de conciliación y el juicio, que quedaron fijados para el 7 de noviembre de 2024.Tras un recurso, se adelantó a abril de 2023 y ahora, según anuncia el letrado, en la sede judicial electrónica aparece señalado para el 1 de diciembre de este mismo año.

Sánchez Bernal espera que el fallo del Constitucional resuelva "la indefensión en la que se encuentran los justiciables cuando no tienen opción a recurrir la fecha de los señalamientos, porque eso implica un coste económico que todos no pueden asumir. Por esta razón voy a seguir manteniendo mi postura. No se puede consentir un señalamiento a tres años vista. Ojalá el Tribunal Constitucional ponga los puntos sobre las íes".

El pasado mes de mayo, el TC admitió a trámite el recurso de amparo presentado por Daniel Sánchez Bernal contra los señalamientos tardíos "apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional". Considera, además, que la doctrina del tribunal sobre el derecho fundamental alegado (la tutela judicial efectiva), "podría estar siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdiccion ordinaria".

Este abogado consiguió que otro Juzgado de lo Social de Sevilla adelantara a noviembre de 2021 un juicio fijado inicialmente para mayo de 2024 gracias a una "reorganización de agenda".

Hasta el Parlamento Europeo

Por otro lado, Daniel Sánchez Bernal ha visto admitida por el Parlamento Europeo su peitición sobre la lentitud de la Justicia en España. De este modo, una vez finalizados los procedimientos judiciales abiertos en España, como el del Tribunal Constitucional, podrá presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.