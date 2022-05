El Constitucional ampara al abogado sevillano que denunció el retraso en los señalamientos

"Esto es un triunfo para los justiciables". Así de rotundo califica el abogado Daniel Sánchez Bernal la admisión de la demanda de amparo por parte del Tribunal Constitucional a su reclamacion contra los señalamientos tardíos por el daño que hace a la tutela judicial efectiva. Para el letrado sevillano este es el primer paso para que el Constitucional "valore y ponga coto a los señalamientos tardíos".

El Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de amparo "apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional". Considera, además, que la doctrina del tribunal sobre el derecho fundamental alegado (la tutela judicial efectiva), "podría estar siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdiccion ordinaria".

Del mismo modo, el Constitucional da diez días de plazo al Juzgado de lo Social 11 de Sevilla para remitir las actuaciones correspondientes al procedimiento por el que se ha solicitado el amparo:un juicio por incumplimiento de contrato que quedó señalado en junio de 2021 para el año 2024.

El joven abogado sevillano ha hecho de la lucha contra los juicios a dos y tres años vista una cuestión "casi personal" por la situación a la que los justiciables se enfrentan, sobre todo en el caso de despidos. "Hoy he estado en el CEMAC por un despido en el que la empresa ha reconocido la improcedencia, si no hubiera sido así y nos tuviéramos que ver ante un tribunal, ¿cuándo podría tener mi cliente su dinero, dentro de dos o tres años? Esto puede dar lugar a situaciones que no todas las personas pueden soportar económicamente", reflexiona.

Ahora, el Constitucional tendrá que dictar sentencia, "que espero que no tarde mucho y sea antes de 2024 que es cuando está fijado el juicio de mi cliente". En el caso de que el fallo del Constitucional sea favorable, el juzgado de lo Social 11 de Sevilla tendrá que reorganizar la agenda para fijar una vista lo antes posible. Sánchez Bernal reconoce las necesidades existentes en los órganos judicales, pero "no admite que los justiciables paguen los platos rotos".

Hace casi un año, el pasado 24 de junio de 2021, Sánchez Bernal presentó una demanda laboral ante el Juzgado de lo Social Número 11 de Sevilla donde reclamaba a la Hispalense una indemnización por daños y perjuicios para su cliente por "incumplimiento de la formalización del contrato postdoctoral". El juzgado admitió la demanda y, en un decreto de 13 de julio, señaló que el acto de conciliación y el juicio quedaron fijados para el 7 de noviembre de 2024.

Este abogado consiguió que otro Juzgado de lo Social de Sevilla adelantara a noviembre de 2021 un juicio fijado inicialmente para mayo de 2024 gracias a una "reorganización de agenda".